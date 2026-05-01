В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке дрона детей - РИА Новости Крым, 01.05.2026
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке дрона детей
Двое из трех раненных при атаке дрона детей находятся в тяжелом состоянии - минздрав Крыма

14:38 01.05.2026 (обновлено: 14:45 01.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Состояние двоих детей, пострадавших при атаке ВСУ по границе Херсонской и Запорожской областей, оценивается как тяжелое, третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве РК.
Дрон ВСУ ударил по двору жилого дома в ночь на пятницу. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. Как сообщал заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, детей перевезли на лечение в Крым, 15-летного подростка – в крайне тяжелом состоянии .

"В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в республиканском минздраве.

Как уточнили в ведомстве, все трое пострадавших в результате атаки ВСУ детей госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя.
