Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Детский парк открыт в пятницу после масштабной реконструкции в Симферополе. В день открытия здесь гуляют маленькие и взрослые горожане, которых встречают музыка, цветы и ростовые куклы. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации города Михаил Афанасьев, на территории обновили покрытие, устроили подъезды и сделали главный упор на детскую инфраструктуру.
"Большая работа проведена, обновлено все покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей Симферополя – для наших детей", – сказал Афанасьев.
В границах парковой территории появилась новая детская площадка, качели, кораблики. Также здесь устроили современную подсветку.
"Парк замечательно выглядит днем и еще лучше он будет выглядеть в вечернее время. Уверен, всем здесь будет находиться комфортно и уютно, и сегодняшнее количество людей, которые пришли на открытие парка этому явное подтверждение", – заметил мэр крымской столицы.
Благоустройство Детского парка проведено в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.
О планах по его открытию к майским праздникам раннее сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев. Территория парка полностью изменилась. Рабочие произвели замену покрытия пешеходных зон, отремонтировали аттракционы, развернули места отдыха, установили большое число новых скамеек и малых архитектурных форм, новые светящиеся качели.
Также полностью заменили мозаику и смонтировали дополнительную подсветку на входной группе. У входа в парк устроили новый сухой фонтан. Также на территории появилось освещение, системы видеонаблюдения, оповещения. Кроме того, в Детском парке обновили бюсты пионеров-героев, на центральной аллее высадили больше трех тысяч весенних цветов.
По словам мэра, в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.
Читайте также на РИА Новости Крым: