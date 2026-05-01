https://crimea.ria.ru/20260501/tsvety-i-rostovye-kukly-v-simferopole-otkryli-detskiy-park-1155676721.html

Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк

Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк

Детский парк открыт в пятницу после масштабной реконструкции в Симферополе. В день открытия здесь гуляют маленькие и взрослые горожане, которых встречают... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T12:27

2026-05-01T12:27

2026-05-01T12:27

крым

симферополь

детский парк

благоустройство

реконструкция

городская среда

общество

новости крыма

михаил афанасьев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155675572_56:0:945:500_1920x0_80_0_0_d7375160acef435142a6631b7f32b3f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Детский парк открыт в пятницу после масштабной реконструкции в Симферополе. В день открытия здесь гуляют маленькие и взрослые горожане, которых встречают музыка, цветы и ростовые куклы. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации города Михаил Афанасьев, на территории обновили покрытие, устроили подъезды и сделали главный упор на детскую инфраструктуру.В границах парковой территории появилась новая детская площадка, качели, кораблики. Также здесь устроили современную подсветку.Благоустройство Детского парка проведено в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.О планах по его открытию к майским праздникам раннее сообщал глава крымской столицы Михаил Афанасьев. Территория парка полностью изменилась. Рабочие произвели замену покрытия пешеходных зон, отремонтировали аттракционы, развернули места отдыха, установили большое число новых скамеек и малых архитектурных форм, новые светящиеся качели. Также полностью заменили мозаику и смонтировали дополнительную подсветку на входной группе. У входа в парк устроили новый сухой фонтан. Также на территории появилось освещение, системы видеонаблюдения, оповещения. Кроме того, в Детском парке обновили бюсты пионеров-героев, на центральной аллее высадили больше трех тысяч весенних цветов.По словам мэра, в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, детский парк, благоустройство, реконструкция, городская среда, общество, новости крыма, михаил афанасьев