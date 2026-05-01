Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя... РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T13:01
2026-05-01T13:01
2026-05-01T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.По его данным, помощь на месте детям оказали военные. Родителям предоставили бронированное военное транспортное средство для быстрой доставки ребят в медицинское учреждение. Дети сначала были госпитализированы в Верхнерогачинскую районную больницу, однако состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым. В этой связи организованна экстренная эвакуации ребенка в Симферополь.Он также отметил тяжелое психоэмоциональное состояние матери одного из детей. Женщина находится на 24-й неделе беременности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской областиВ Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУ
херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
херсонская область, запорожская область, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, дети, обстрелы всу
Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
Дрон ВСУ упал во двор дома на границе Херсонской и Запорожской областей - ранены 3 детей
13:01 01.05.2026 (обновлено: 13:10 01.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"В населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей, произошло попадание дрона во двор жилого дома. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет", – написал он в своем канале в "Максе".
По его данным, помощь на месте детям оказали военные. Родителям предоставили бронированное военное транспортное средство для быстрой доставки ребят в медицинское учреждение. Дети сначала были госпитализированы в Верхнерогачинскую районную больницу, однако состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым. В этой связи организованна экстренная эвакуации ребенка в Симферополь.
"Первоначально планировалось его перемещение в Мелитополь, однако, к сожалению, возможности принять пациента там не нашлось. После стабилизации состояния, ребенка транспортируют санитарным автомобилем в Симферополь. Двое младших детей, получивших ранения меньшей степени тяжести, также были ранее доставлены в Симферополь", - написал Черевко в своем канале в МАКС.
Он также отметил тяжелое психоэмоциональное состояние матери одного из детей. Женщина находится на 24-й неделе беременности.
