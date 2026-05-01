Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя... РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T13:01
2026-05-01T13:10
херсонская область
запорожская область
атаки всу
происшествия
новые регионы россии
дети
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.По его данным, помощь на месте детям оказали военные. Родителям предоставили бронированное военное транспортное средство для быстрой доставки ребят в медицинское учреждение. Дети сначала были госпитализированы в Верхнерогачинскую районную больницу, однако состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым. В этой связи организованна экстренная эвакуации ребенка в Симферополь.Он также отметил тяжелое психоэмоциональное состояние матери одного из детей. Женщина находится на 24-й неделе беременности.
Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей

13:01 01.05.2026 (обновлено: 13:10 01.05.2026)
 
© Фото: МАКС зампредседателя правительства Херсонской области Сергея ЧеревкоДрон ВСУ попал во двор дома на границе Херсонской и Запорожской областей - ранены трое детей
© Фото: МАКС зампредседателя правительства Херсонской области Сергея Черевко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"В населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей, произошло попадание дрона во двор жилого дома. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет", – написал он в своем канале в "Максе".
По его данным, помощь на месте детям оказали военные. Родителям предоставили бронированное военное транспортное средство для быстрой доставки ребят в медицинское учреждение. Дети сначала были госпитализированы в Верхнерогачинскую районную больницу, однако состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым. В этой связи организованна экстренная эвакуации ребенка в Симферополь.
"Первоначально планировалось его перемещение в Мелитополь, однако, к сожалению, возможности принять пациента там не нашлось. После стабилизации состояния, ребенка транспортируют санитарным автомобилем в Симферополь. Двое младших детей, получивших ранения меньшей степени тяжести, также были ранее доставлены в Симферополь", - написал Черевко в своем канале в МАКС.
Он также отметил тяжелое психоэмоциональное состояние матери одного из детей. Женщина находится на 24-й неделе беременности.
