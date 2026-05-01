Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей

Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей

Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T13:01

2026-05-01T13:01

2026-05-01T13:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Трое детей ранены в результате удара дрона ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.По его данным, помощь на месте детям оказали военные. Родителям предоставили бронированное военное транспортное средство для быстрой доставки ребят в медицинское учреждение. Дети сначала были госпитализированы в Верхнерогачинскую районную больницу, однако состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым. В этой связи организованна экстренная эвакуации ребенка в Симферополь.Он также отметил тяжелое психоэмоциональное состояние матери одного из детей. Женщина находится на 24-й неделе беременности.

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, дети, обстрелы всу