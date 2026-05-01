Трамп повысил пошлины на европейские машины
Трамп ввел 25-процентные пошлины на машины из Европы
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Вашингтон со следующей недели повысит пошлины на произведенные в ЕС автомобили и грузовики до 25%. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп.
"Я рад сообщить, что из-за того, что Европейский союз не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.
Он добавил, что на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США, пошлины распространяться не будут.
21 февраля Трамп заявил о "незамедлительном" повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира до 15%.
Верховный суд США до этого признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту.