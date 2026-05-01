https://crimea.ria.ru/20260501/tramp-povysil-poshliny-na-evropeyskie-mashiny-1155686178.html

Трамп повысил пошлины на европейские машины

Вашингтон со следующей недели повысит пошлины на произведенные в ЕС автомобили и грузовики до 25%. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T19:52

дональд трамп

сша

пошлина

европейский союз (ес)

автомобиль

в мире

экономика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_992cae1e833df7e16b89eb5795d86721.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Вашингтон со следующей недели повысит пошлины на произведенные в ЕС автомобили и грузовики до 25%. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп.Он добавил, что на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США, пошлины распространяться не будут.21 февраля Трамп заявил о "незамедлительном" повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира до 15%.Верховный суд США до этого признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

