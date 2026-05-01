Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц

Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц - РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T08:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Умеренное майское тепло придет на полуостров со второй недели месяца, но общие температурные показатели его немного не дотянут до климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В целом, по прогнозу специалиста, май в Крыму будет на 0,5 градуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И осадков выпадет на 10-30% больше, чем положено по всем климатическим справочникам. Причем месячная норма дождей, 40 литров, что положено в мае, выпадет уже буквально в первую декаду грядущего месяца.На юге России, добавил он, ситуация более сглаженная, но тем не менее она не будет давать возможность в мае выходить температурному режиму в какие-то летние показатели, как это часто бывало. Температуры мая будут несколько ниже, чем положено по климатической норме.Хотя далее, пообещал он, все-таки в третьей декаде май будет более стабильным, особенно в конце. Капризы небесной канцелярии останутся позади, и кто-то будто щелкнет природным выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета."Май в Крыму будет передавать тепло июня, который, кстати говоря, прогнозирую на пару градусов теплее, чем должно быть. А по количеству осадков - около нормы", - подытожил ведущий специалист "Фобоса".Но на Первомай в работу уже включилось влияние циклона, предупредил он."Юг нашей страны окажется на орбите его воздействия. Соберутся облака, местами в дневные часы пройдут небольшие дожди. Но суточные колебания температуры воздуха уменьшатся за счет экранирующего эффекта облаков, поэтому ночью +4…+9, а днем +10…+15", - дополнил он.Второго и третьего мая тоже без дождей не обойдется, сказал Евгений Тишковец."Ночная температура +5…+10, днем +10…+16. То есть погода точно "немаевочная", - констатировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260429/vylazka-na-shashlyki-pod-ugrozoy--kakoy-budet-pogoda-v-krymu-1-maya-1155615738.html

крым

