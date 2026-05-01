Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц
Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц
Умеренное майское тепло придет на полуостров со второй недели месяца, но общие температурные показатели его немного не дотянут до климатической нормы. Об этом в РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T08:48
2026-05-01T08:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Умеренное майское тепло придет на полуостров со второй недели месяца, но общие температурные показатели его немного не дотянут до климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В целом, по прогнозу специалиста, май в Крыму будет на 0,5 градуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И осадков выпадет на 10-30% больше, чем положено по всем климатическим справочникам. Причем месячная норма дождей, 40 литров, что положено в мае, выпадет уже буквально в первую декаду грядущего месяца.На юге России, добавил он, ситуация более сглаженная, но тем не менее она не будет давать возможность в мае выходить температурному режиму в какие-то летние показатели, как это часто бывало. Температуры мая будут несколько ниже, чем положено по климатической норме.Хотя далее, пообещал он, все-таки в третьей декаде май будет более стабильным, особенно в конце. Капризы небесной канцелярии останутся позади, и кто-то будто щелкнет природным выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета."Май в Крыму будет передавать тепло июня, который, кстати говоря, прогнозирую на пару градусов теплее, чем должно быть. А по количеству осадков - около нормы", - подытожил ведущий специалист "Фобоса".Но на Первомай в работу уже включилось влияние циклона, предупредил он."Юг нашей страны окажется на орбите его воздействия. Соберутся облака, местами в дневные часы пройдут небольшие дожди. Но суточные колебания температуры воздуха уменьшатся за счет экранирующего эффекта облаков, поэтому ночью +4…+9, а днем +10…+15", - дополнил он.Второго и третьего мая тоже без дождей не обойдется, сказал Евгений Тишковец."Ночная температура +5…+10, днем +10…+16. То есть погода точно "немаевочная", - констатировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц

Прохладное начало и кувырок в лето - погода в Крыму в мае

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Умеренное майское тепло придет на полуостров со второй недели месяца, но общие температурные показатели его немного не дотянут до климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Если подводить итоги, апрель в Крыму был не совсем удачливым - на 1,2 градуса ниже положенной климатической нормы, в Симферополе выпало 118% осадков, то есть с немного переизбытком, это 39 л воды на каждый квадратный метр", - отметил он.
В целом, по прогнозу специалиста, май в Крыму будет на 0,5 градуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И осадков выпадет на 10-30% больше, чем положено по всем климатическим справочникам. Причем месячная норма дождей, 40 литров, что положено в мае, выпадет уже буквально в первую декаду грядущего месяца.
"Что касается умеренного майского тепла, оно придет во второй пентаде мая, то есть в период с седьмого и далее на несколько дней, но ситуация будет достаточно неровная, неустойчивая. Пока Гольфстрим не прогрел северные моря, будут происходить эти прорывы арктического воздуха", - пояснил Евгений Тишковец.
На юге России, добавил он, ситуация более сглаженная, но тем не менее она не будет давать возможность в мае выходить температурному режиму в какие-то летние показатели, как это часто бывало. Температуры мая будут несколько ниже, чем положено по климатической норме.
"Норма мая для Симферополя +9,9, днем +21,9 градуса. Летнего тепла в мае в Крыму, на большую часть предстоящего месяца не ожидается", - обозначил специалист.
Хотя далее, пообещал он, все-таки в третьей декаде май будет более стабильным, особенно в конце. Капризы небесной канцелярии останутся позади, и кто-то будто щелкнет природным выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета.
"Май в Крыму будет передавать тепло июня, который, кстати говоря, прогнозирую на пару градусов теплее, чем должно быть. А по количеству осадков - около нормы", - подытожил ведущий специалист "Фобоса".
Но на Первомай в работу уже включилось влияние циклона, предупредил он.
"Юг нашей страны окажется на орбите его воздействия. Соберутся облака, местами в дневные часы пройдут небольшие дожди. Но суточные колебания температуры воздуха уменьшатся за счет экранирующего эффекта облаков, поэтому ночью +4…+9, а днем +10…+15", - дополнил он.
Второго и третьего мая тоже без дождей не обойдется, сказал Евгений Тишковец.
"Ночная температура +5…+10, днем +10…+16. То есть погода точно "немаевочная", - констатировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС.
