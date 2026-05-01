Солнечный ветер несет к Земле новую магнитную бурю - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Солнечный ветер несет к Земле новую магнитную бурю
Солнечный ветер несет к Земле новую магнитную бурю - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Солнечный ветер несет к Земле новую магнитную бурю
В пятницу, 1 мая, на Земле возможна непродолжительная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T11:03
2026-05-01T11:03
магнитные бури
геомагнитный шторм
солнце
вспышки на солнце
лаборатория солнечной астрономии ики ран
земля
метеозависимость
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В пятницу, 1 мая, на Земле возможна непродолжительная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.При этом сильного магнитного шторма они не прогнозируют. В течение дня вероятны небольшие магнитные бури слабого уровня, которые прекратятся уже сегодня или завтра, добавили специалисты.В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В мае крымчан ждет двойное полнолуниеУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_12ac9608c5212f728df718a067b92fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, геомагнитный шторм, солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, земля, метеозависимость, новости
Солнечный ветер несет к Земле новую магнитную бурю

Солнечный ветер может принести к Земле магнитную бурю 1 мая – ученые

11:03 01.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В пятницу, 1 мая, на Земле возможна непродолжительная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Первое мая должно быть окрашено в красный цвет, но может еще и окрасится. Докатился солнечный ветер из корональной дыры до Земли с запозданием на сутки", – сообщают ученые.
При этом сильного магнитного шторма они не прогнозируют. В течение дня вероятны небольшие магнитные бури слабого уровня, которые прекратятся уже сегодня или завтра, добавили специалисты.
В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.
Магнитные буриГеомагнитный штормСолнцеВспышки на СолнцеЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНЗемляМетеозависимостьНовости
 
