Снежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрывалом
2026-05-01T10:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Снег выпал в горах крымского Южнобережья в пятницу, 1 мая. Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, снежный покров образовался, в частности, на плато Ай-Петри.В настоящее время специалисты составляют дальнейший прогноз изменения погоды на полуострове.В пятницу холодный атмосферный фронт вызвал в Крыму дожди. Ранее в горах Крыма на пятницу прогнозировался мокрый снег. В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские морозы надвигаются на КрымХолодный Первомай: какая погода ожидается на майские праздникиПрохладные и дождливые первомайские праздники ожидают крымчан
В горах Крыма выпало до 12 сантиметров снега 1 мая