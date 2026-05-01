Снежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрывалом - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Снежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрывалом
Снег выпал в горах крымского Южнобережья в пятницу, 1 мая. Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, снежный покров образовался, в... РИА Новости Крым, 01.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Снег выпал в горах крымского Южнобережья в пятницу, 1 мая. Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, снежный покров образовался, в частности, на плато Ай-Петри.В настоящее время специалисты составляют дальнейший прогноз изменения погоды на полуострове.В пятницу холодный атмосферный фронт вызвал в Крыму дожди. Ранее в горах Крыма на пятницу прогнозировался мокрый снег. В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.
Снежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрывалом

В горах Крыма выпало до 12 сантиметров снега 1 мая

10:44 01.05.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Плато Ай-Петри
Плато Ай-Петри
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Снег выпал в горах крымского Южнобережья в пятницу, 1 мая. Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, снежный покров образовался, в частности, на плато Ай-Петри.

"Высота снежного покрова на Ай-Петри составляет 12 сантиметров", – сообщили синоптики.

В настоящее время специалисты составляют дальнейший прогноз изменения погоды на полуострове.
В пятницу холодный атмосферный фронт вызвал в Крыму дожди. Ранее в горах Крыма на пятницу прогнозировался мокрый снег. В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.
При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.
