Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения
Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения
Более 110 тысяч крымских семей получили меры социальной поддержки по итогам прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном... РИА Новости Крым, 01.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Более 110 тысяч крымских семей получили меры социальной поддержки по итогам прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном посте в МАКС честь Праздника Весны и Труда.Он подчеркнул, что особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. И добавил, что именно стремление к социальной справедливости наполняет праздник особым смыслом."Он по-прежнему остается любимым и популярным, потому что сохранил главное: солнечное, радостное, весеннее настроение и глубинные смыслы – уважение к честному, созидательному труду и стремление к социальной справедливости. Эти смыслы "зашиты" в народном сознании, в нашем цивилизационном коде. Они выражаются и в социальной политике государства", - подчеркнул глава республики.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в свою очередь отметил боевые и трудовые подвиги крымчан во благо Отечества."В этот день мы традиционно чествуем людей, чей кропотливый, созидательный труд делает нашу страну, ее регионы лучше, современнее. Это, в том числе работники заводов, строители, врачи и учителя, инженеры... Это – наши бойцы, которые с честью исполняют свой воинский долг на передовой СВО, и работники оборонно-промышленного комплекса, формирующие крепкий, надежный тыл", - написал он в МАКС.И подчеркнул, что сегодня главной целью труда нашего народа должно быть приближение Победы: на поле боя, в интеллектуальном, технологическом, экономическом противостоянии с Западом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, сергей аксенов, владимир константинов, праздники и памятные даты, общество, 1 мая, новости крыма
Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения

В Крыму на соцзащиту и занятость населения потратили 31 миллиард рублей - Аксенов

09:32 01.05.2026 (обновлено: 09:34 01.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Более 110 тысяч крымских семей получили меры социальной поддержки по итогам прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном посте в МАКС честь Праздника Весны и Труда.
"По итогам прошлого года расходы на социальную защиту и занятость населения в нашей республике составили 31 млрд рублей. Меры социальной поддержки получили более 110 тысяч крымских семей, в которых воспитывается около 200 тысяч детей. В республике более полумиллиона граждан льготных категорий, пользующихся социальной поддержкой государства", - привел статистику Аксенов.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. И добавил, что именно стремление к социальной справедливости наполняет праздник особым смыслом.
"Он по-прежнему остается любимым и популярным, потому что сохранил главное: солнечное, радостное, весеннее настроение и глубинные смыслы – уважение к честному, созидательному труду и стремление к социальной справедливости. Эти смыслы "зашиты" в народном сознании, в нашем цивилизационном коде. Они выражаются и в социальной политике государства", - подчеркнул глава республики.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в свою очередь отметил боевые и трудовые подвиги крымчан во благо Отечества.
"В этот день мы традиционно чествуем людей, чей кропотливый, созидательный труд делает нашу страну, ее регионы лучше, современнее. Это, в том числе работники заводов, строители, врачи и учителя, инженеры... Это – наши бойцы, которые с честью исполняют свой воинский долг на передовой СВО, и работники оборонно-промышленного комплекса, формирующие крепкий, надежный тыл", - написал он в МАКС.
И подчеркнул, что сегодня главной целью труда нашего народа должно быть приближение Победы: на поле боя, в интеллектуальном, технологическом, экономическом противостоянии с Западом.
"Это достижимо, но – только в единстве", – заметил глава крымского парламента.
