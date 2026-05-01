Сезон фонтанов стартует в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Сезон фонтанов стартует в Севастополе
Сезон фонтанов стартует в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Сезон фонтанов стартует в Севастополе
В Севастополе в мае заработают 30 фонтанов. Как сообщил в пятницу губернатор Михаил Развожаев, их постепенный запуск уже начался. РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T15:51
2026-05-01T15:51
севастополь
фонтан
михаил развожаев
городская среда
благоустройство
новости севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155681507_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c3e2c59a6eff0c078a953cc0a3499baa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в мае заработают 30 фонтанов. Как сообщил в пятницу губернатор Михаил Развожаев, их постепенный запуск уже начался."Специалисты помыли все чаши от налетевшего мусора, настроили оборудование и системы управления, проверили технику и электрические соединения. Там, где было нужно, отремонтировали и отладили механизмы, провели профилактику насосов", – рассказал он.По словам губернатора, утром 1 мая уже заработали фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на Большой Морской, на площади Ушакова и на Матросском бульваре. Постепенно их запускают по всему городу.В Симферополе сезон работы городских фонтанов так же уже открыт – они начали работу в парках и скверах крымской столицы.
севастополь
севастополь, фонтан, михаил развожаев, городская среда, благоустройство, новости севастополя, общество
Сезон фонтанов стартует в Севастополе

В Севастополе заработают 30 фонтанов

15:51 01.05.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваФонтан в Севастополе
Фонтан в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в мае заработают 30 фонтанов. Как сообщил в пятницу губернатор Михаил Развожаев, их постепенный запуск уже начался.
"Специалисты помыли все чаши от налетевшего мусора, настроили оборудование и системы управления, проверили технику и электрические соединения. Там, где было нужно, отремонтировали и отладили механизмы, провели профилактику насосов", – рассказал он.
По словам губернатора, утром 1 мая уже заработали фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на Большой Морской, на площади Ушакова и на Матросском бульваре. Постепенно их запускают по всему городу.
"Самый большой и сложный фонтан – "Орден Победы" в Парке Победы – тоже готов встречать гостей. Для многих севастопольцев включение фонтанов – это признак наступающего лета и тепла. Уверен, несмотря на пасмурною погоду сегодня, они поднимут вам настроение", - написал губернатор.
В Симферополе сезон работы городских фонтанов так же уже открыт – они начали работу в парках и скверах крымской столицы.
СевастопольФонтанМихаил РазвожаевГородская средаБлагоустройствоНовости СевастополяОбщество
 
