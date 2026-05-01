Северо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войне

Северо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войне - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Северо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войне

Северо-Осетинский театр имени Тхапзаева представит два патриотических спектакля о Великой Отечественной войне на сцене Крымского академического русского... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T18:04

2026-05-01T18:04

2026-05-01T17:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Северо-Осетинский театр имени Тхапзаева представит два патриотических спектакля о Великой Отечественной войне на сцене Крымского академического русского драмтеатра имени Горького в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный режиссер драмтеатра Анжелика Добрунова.Она отметила, что история Великой Отечественной войны в спектаклях Северо-Осетинского театра отражает тему через призму восприятия событий кавказским народом."Люди, до которых не дошли боевые действия, но семьи потеряли большое количество своих родственников. Это отдельная трагедия. Это своя война. Она даже, может быть, острее: говорят, страдания наблюдающего тяжелее и больнее, чем того, кто переживает события. Потому что у них задача выжить, с этим справиться, а у этих людей только боль, поскольку помочь они ничем не могут", - сказала режиссер.Также, по ее словам, патриотические спектакли ко Дню Победы представит и Крымский академический русский драмтеатр имени Горького. В частности, в Ялте симферопольские артисты покажут спектакль "Рядовые". 6 мая на сцене театра дадут спектакль "На земле и в небе – ас", который был поставлен в прошлом году к 80-летию победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворцах, храмах и музеях: где летом пройдут концерты камерного оркестраСпектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в МосквеВ Крым с гастролями едут студенты ВГИКа

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, культура, искусство , общество, новости крыма, 9 мая, анжелика добрунова