https://crimea.ria.ru/20260501/severo-osetinskiy-teatr-vezet-v-krym-spektakli-o-voyne-1155682313.html
Северо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войне
Северо-Осетинский театр имени Тхапзаева представит два патриотических спектакля о Великой Отечественной войне на сцене Крымского академического русского... РИА Новости Крым, 01.05.2026
В Крыму Северо-Осетинский театр представит два патриотических спектакля к 9 Мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым.
Северо-Осетинский театр имени Тхапзаева представит два патриотических спектакля о Великой Отечественной войне на сцене Крымского академического русского драмтеатра имени Горького в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым
рассказала главный режиссер драмтеатра Анжелика Добрунова.
"Первый спектакль – это драма "Газдановы", о семье, которая потеряла семь сыновей в Великой Отечественной войне. Второй спектакль – по повести Бориса Васильева "В списках не значился". Великолепный сюжет. Великолепный автор. Такие сюжеты надо смотреть", – сказала Добрунова.
Она отметила, что история Великой Отечественной войны в спектаклях Северо-Осетинского театра отражает тему через призму восприятия событий кавказским народом.
"Люди, до которых не дошли боевые действия, но семьи потеряли большое количество своих родственников. Это отдельная трагедия. Это своя война. Она даже, может быть, острее: говорят, страдания наблюдающего тяжелее и больнее, чем того, кто переживает события. Потому что у них задача выжить, с этим справиться, а у этих людей только боль, поскольку помочь они ничем не могут", - сказала режиссер.
Также, по ее словам, патриотические спектакли ко Дню Победы представит и Крымский академический русский драмтеатр имени Горького. В частности, в Ялте симферопольские артисты покажут спектакль "Рядовые". 6 мая на сцене театра дадут спектакль "На земле и в небе – ас", который был поставлен в прошлом году к 80-летию победы.
