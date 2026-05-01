Самый мощный энергоблок в стране ввели в эксплуатацию на Курской АЭС

Первый энергоблок реактора ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 начал поставлять электроэнергию в рамках Единой энергосистемы страны. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T19:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Первый энергоблок реактора ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 начал поставлять электроэнергию в рамках Единой энергосистемы страны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн."Накануне энергоблок ввели в эксплуатацию. Атомщики провели колоссальную работу – это история, которая по кирпичу и каждому кубометру бетона отливалась на Курской земле. Сегодня сам приехал на станцию, чтобы поздравить коллектив с таким событием и поблагодарить их за работу", – написал Хинштейн в своем канале в МАКС.По его словам, новый энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ – самый мощный в парке "Росатома". А Курская АЭС-2 – единственная в стране площадка, где реализовали этот проект. Благодаря работе энергоблока мощность Курской атомной электростанции вырастет более чем на 60%, надежность электроснабжения региона повысится, добавил Хинштейн. Кроме того, объект даст дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет."Ввод энергоблока в эксплуатацию позволит дополнительно перечислять в бюджетную систему РФ в год более ₽10 млрд налоговых отчислений. И, кстати, символично, что годовая выработка блока составит около 10 млрд кВт/ч", – отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской областиУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока

