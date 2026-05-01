https://crimea.ria.ru/20260501/pozhar-na-promyshlennom-predpriyatii-permskogo-kraya-lokalizovali-1155678880.html

Пожар на промышленном предприятии Пермского края локализовали

Пожар на промышленном предприятии в Пермском крае, который вспыхнул в четверг после таки украинских беспилотников, локализовали. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T14:09

пермский край

атаки всу

дмитрий махонин

новости

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155678767_0:33:1920:1113_1920x0_80_0_0_2dc1e39a054d166dedd665f202c858dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Пожар на промышленном предприятии в Пермском крае, который вспыхнул в четверг после таки украинских беспилотников, локализовали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.В четверг ВСУ ударили по одной из промышленных площадок Пермского края. По данным губернатора, угрозы химической опасности нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, работники успели укрыться и не пострадали.Спасателей, которые прибыли из других регионов, разместили в близлежащей школе. Для них организовано горячее питание и возможность отдохнуть. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

