Пожар на промышленном предприятии Пермского края локализовали
© Губернатор Пермского края Дмитрий МахонинНа месте тушения пожара на промышленном предприятии в Пермском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Пожар на промышленном предприятии в Пермском крае, который вспыхнул в четверг после таки украинских беспилотников, локализовали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
В четверг ВСУ ударили по одной из промышленных площадок Пермского края. По данным губернатора, угрозы химической опасности нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, работники успели укрыться и не пострадали.
"Пожар локализован. Сейчас на площадке задействованы огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона, а также сводные отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Всего на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники", - написал он в МАКС.
Спасателей, которые прибыли из других регионов, разместили в близлежащей школе. Для них организовано горячее питание и возможность отдохнуть.
"Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воздуха. Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет", - заключил Махонин.