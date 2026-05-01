Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
В Севастополе 100 школьников и студентов стали участниками акции "Десант Победы"
© Правительство СевастополяВ Севастополе стартовала акция "Десант Победы"
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы". В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и приводить в порядок воинские памятники. Об этом сообщили в правительстве города.
Торжественное открытие акции прошло на территории музейного историко-мемориального комплекса 35-й береговой батареи.
"Школьники и студенты проведут субботники на фортах, а также на 19-й батарее. Кроме того, ребята помогут ветеранам и маломобильным жителям с бытовыми вопросами. 60 бойцов-студентов станут наставниками для 40 участников школьных отрядов", - сказано в сообщении.
© Правительство СевастополяВ Севастополе стартовала акция "Десант Победы"
© Правительство Севастополя
В Севастополе стартовала акция "Десант Победы"
Программа акции также включает проведение тематических уроков в школах, адресную помощь, изучение истории памятных мест совместно с экспертами общественной организации "Гренадер".
"Для меня участие в "Десанте Победы" — это возможность внести личный вклад в сохранение памяти о подвиге защитников Севастополя. Именно такие проекты помогают почувствовать связь поколений и по-новому взглянуть на историю родного города", — поделилась участница акции, ученица школы № 60 Виктория Просекина.
© Правительство СевастополяВ Севастополе стартовала акция "Десант Победы"
© Правительство Севастополя
В Севастополе стартовала акция "Десант Победы"