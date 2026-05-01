Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы" - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
В Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы". В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и... РИА Новости Крым, 01.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы". В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и приводить в порядок воинские памятники. Об этом сообщили в правительстве города.Торжественное открытие акции прошло на территории музейного историко-мемориального комплекса 35-й береговой батареи. Программа акции также включает проведение тематических уроков в школах, адресную помощь, изучение истории памятных мест совместно с экспертами общественной организации "Гренадер".
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы". В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и приводить в порядок воинские памятники. Об этом сообщили в правительстве города.
Торжественное открытие акции прошло на территории музейного историко-мемориального комплекса 35-й береговой батареи.
"Школьники и студенты проведут субботники на фортах, а также на 19-й батарее. Кроме того, ребята помогут ветеранам и маломобильным жителям с бытовыми вопросами. 60 бойцов-студентов станут наставниками для 40 участников школьных отрядов", - сказано в сообщении.
Программа акции также включает проведение тематических уроков в школах, адресную помощь, изучение истории памятных мест совместно с экспертами общественной организации "Гренадер".
"Для меня участие в "Десанте Победы" — это возможность внести личный вклад в сохранение памяти о подвиге защитников Севастополя. Именно такие проекты помогают почувствовать связь поколений и по-новому взглянуть на историю родного города", — поделилась участница акции, ученица школы № 60 Виктория Просекина.
13:15Раненных на границе Херсонской и Запорожской областей детей привезли в Крым
13:01Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
12:4814 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:35Россия нанесла шесть ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:27Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк
12:18Армия России выбила ВСУ из Покаляного в Харьковской области
12:11Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь
12:01Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
11:44Новости Туапсе: что приходит в городе после нового удара по морскому терминалу
11:32Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов
11:16Крымский мост сейчас – обстановка в пятницу
11:03Солнечный ветер несет к Земле новую магнитную бурю
10:44Снежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрывалом
10:37ВСУ нанесли массированный удар по энергетике в Запорожской области
10:32Рейд в Севастополе открыли
10:20Закрытие воздушного пространства – на Кубани опровергли новый фейк
09:59Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение
09:32Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения
09:13Безопасные розетки и новые тарифы СБП: что ждет россиян в мае
08:48Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц
Лента новостейМолния