Поезд из Москвы в Крым опаздывает в пути на два часа - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Поезд из Москвы в Крым опаздывает в пути на два часа
Поезд в Крым из Москвы опаздывает в пути на два часа – перевозчик

19:26 01.05.2026 (обновлено: 19:28 01.05.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Все крымские поезда "Таврия", которые выбились из графика накануне в связи с длительной остановкой движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли в пункты назначения. Однако состав из Москвы прибудет в Симферополь с двухчасовым опозданием. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №28 Симферополь — Москва, следует с задержкой два часа. Отставание от графика обусловлено поздним прибытием состава на станцию отправления и необходимостью подготовить его к рейсу", - пояснил перевозчик.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
