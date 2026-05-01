Поезд из Москвы в Крым опаздывает в пути на два часа
Поезд из Москвы в Крым опаздывает в пути на два часа - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Поезд из Москвы в Крым опаздывает в пути на два часа
Все крымские поезда "Таврия", которые выбились из графика накануне в связи с длительной остановкой движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли в РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T19:26
2026-05-01T19:26
2026-05-01T19:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Все крымские поезда "Таврия", которые выбились из графика накануне в связи с длительной остановкой движения по Крымскому мосту, вернулись в график или прибыли в пункты назначения. Однако состав из Москвы прибудет в Симферополь с двухчасовым опозданием. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, логистика, транспорт, новости крыма
Поезд из Москвы в Крым опаздывает в пути на два часа
Поезд в Крым из Москвы опаздывает в пути на два часа – перевозчик
19:26 01.05.2026 (обновлено: 19:28 01.05.2026)