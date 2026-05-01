Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь
Первый поезд "Таврия" с беспересадочными вагонами из Владикавказа в Симферополь отправился на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 01.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Первый поезд "Таврия" с беспересадочными вагонами из Владикавказа в Симферополь отправился на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."30 апреля в первый рейс из Владикавказа в Симферополь отправились вагоны беспересадочного сообщения "Таврия", – проинформировали в компании.Купейные и плацкартные одноэтажные вагоны сначала следуют от Владикавказа до Минеральный вод самостоятельным поездом №417/418, далее их включают в составе 25/26 Минеральные Воды – Симферополь. Из Владикавказа вагоны отправляются в 7:30 и прибывают в Симферополь на следующий день в 8:50. Из Симферополя – в 20:30 с прибытием во Владикавказ на следующий день в 19:13.29 апреля в крымской столице встретили первый ускоренный поезд "Таврия", который преодолел путь от Москвы до Симферополя за 29 часов 40 минут.
Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь

В Крым из Владикавказа отправилась первая "Таврия" с беспересадочными вагонами

12:11 01.05.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Первый поезд "Таврия" с беспересадочными вагонами из Владикавказа в Симферополь отправился на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"30 апреля в первый рейс из Владикавказа в Симферополь отправились вагоны беспересадочного сообщения "Таврия", – проинформировали в компании.
Купейные и плацкартные одноэтажные вагоны сначала следуют от Владикавказа до Минеральный вод самостоятельным поездом №417/418, далее их включают в составе 25/26 Минеральные Воды – Симферополь.
Из Владикавказа вагоны отправляются в 7:30 и прибывают в Симферополь на следующий день в 8:50. Из Симферополя – в 20:30 с прибытием во Владикавказ на следующий день в 19:13.
"Беспересадочная группа следует через три города, в которых есть действующие аэропорты – Краснодар, Минеральные Воды и Беслан. Вагоны курсируют один раз в три дня", - уточняется в сообщении.
29 апреля в крымской столице встретили первый ускоренный поезд "Таврия", который преодолел путь от Москвы до Симферополя за 29 часов 40 минут.
