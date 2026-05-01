https://crimea.ria.ru/20260501/pervyy-besperesadochnyy-poezd-soedinil-vladikavkaz-i-simferopol-1155676343.html

Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь

2026-05-01T12:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Первый поезд "Таврия" с беспересадочными вагонами из Владикавказа в Симферополь отправился на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."30 апреля в первый рейс из Владикавказа в Симферополь отправились вагоны беспересадочного сообщения "Таврия", – проинформировали в компании.Купейные и плацкартные одноэтажные вагоны сначала следуют от Владикавказа до Минеральный вод самостоятельным поездом №417/418, далее их включают в составе 25/26 Минеральные Воды – Симферополь. Из Владикавказа вагоны отправляются в 7:30 и прибывают в Симферополь на следующий день в 8:50. Из Симферополя – в 20:30 с прибытием во Владикавказ на следующий день в 19:13.29 апреля в крымской столице встретили первый ускоренный поезд "Таврия", который преодолел путь от Москвы до Симферополя за 29 часов 40 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поездПоезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию будут ходить чащеПоездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – Росжелдор

