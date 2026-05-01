Рейтинг@Mail.ru
Новости Туапсе: что приходит в городе после нового удара по морскому терминалу - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260501/novosti-tuapse-chto-prikhodit-v-gorode-posle-novogo-udara-po-morskomu-terminalu-1155674601.html
Новости Туапсе: что приходит в городе после нового удара по морскому терминалу
В Туапсе продолжают тушить пожар, возникший на морском терминале после очередной атаки ВСУ, параллельно ведется сбор нефтепродуктов, часть жителей остается в... РИА Новости Крым, 01.05.2026
туапсе
сергей бойко
краснодарский край
кубань
происшествия
атаки всу
новости сво
новости
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155610047_105:0:3746:2048_1920x0_80_0_0_0f8c82b84a4c3d8fdf885e45c74937c2.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155610047_744:0:3475:2048_1920x0_80_0_0_faee6d82d3148fca40d6850896ec80eb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
11:44 01.05.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкПожар в Туапсе после атаки ВСУ
Пожар в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе продолжают тушить пожар, возникший на морском терминале после очередной атаки ВСУ, параллельно ведется сбор нефтепродуктов, часть жителей остается в пунктах временного размещения на гостиницах после эвакуации. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу в Туапсе. Начался пожар, пострадавших нет. К тушению привлечены 128 человек и 41 единица техники.
"Продолжается тушение возгорания на морском терминале, вызванное обломками БПЛА киевского режима", – написал глава округа в своем Telegram-канале.
По его данным, сбор нефтепродуктов сейчас ведется на трех участках в Туапсе. Всего собрано и вывезено 13,3 тысяч "кубометров" мазута, каменомазутной и водомазутной смеси.
К работам привлечены 790 человек и 48 единиц техники.
В гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на нефтеперерабатывающем заводе.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышениев два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.
Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.
В ночь на вторник оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников в очередной раз произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет.
Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировалив пункт временного размещения. В атмосферу поступали продукты горения, особенно это коснулось трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор выявил превышение концентрации бензола в воздухе. В условиях режима ЧС федерального уровня в Туапсе ввели ограничения на использование сырой воды.
Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации и поручил ему направиться на место. Открытое горение на НПЗ было ликвидировано 29 мая, полностью пламя потушили 30 числа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТуапсеСергей БойкоКраснодарский крайКубаньПроисшествияАтаки ВСУНовости СВОНовостиПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
