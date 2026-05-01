Новости Туапсе: что приходит в городе после нового удара по морскому терминалу

В Туапсе продолжают тушить пожар, возникший на морском терминале после очередной атаки ВСУ, параллельно ведется сбор нефтепродуктов, часть жителей остается в... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T11:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе продолжают тушить пожар, возникший на морском терминале после очередной атаки ВСУ, параллельно ведется сбор нефтепродуктов, часть жителей остается в пунктах временного размещения на гостиницах после эвакуации. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу в Туапсе. Начался пожар, пострадавших нет. К тушению привлечены 128 человек и 41 единица техники.По его данным, сбор нефтепродуктов сейчас ведется на трех участках в Туапсе. Всего собрано и вывезено 13,3 тысяч "кубометров" мазута, каменомазутной и водомазутной смеси.К работам привлечены 790 человек и 48 единиц техники. В гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на нефтеперерабатывающем заводе.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышениев два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.В ночь на вторник оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников в очередной раз произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет.Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировалив пункт временного размещения. В атмосферу поступали продукты горения, особенно это коснулось трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор выявил превышение концентрации бензола в воздухе. В условиях режима ЧС федерального уровня в Туапсе ввели ограничения на использование сырой воды.Президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации и поручил ему направиться на место. Открытое горение на НПЗ было ликвидировано 29 мая, полностью пламя потушили 30 числа.

