Новая атака на Туапсе и майский снег в Крыму – главное за день

Новая атака на Туапсе и майский снег в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Новая атака на Туапсе и майский снег в Крыму – главное за день

Гибель и ранения детей при террористических ударах Киева. Новая атака на морской терминал в Туапсе. Перспектива импичмента главе киевского режима Владимиру... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T21:54

2026-05-01T21:54

2026-05-01T21:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Гибель и ранения детей при террористических ударах Киева. Новая атака на морской терминал в Туапсе. Перспектива импичмента главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Открытие Детского парка в Симферополе после реконструкции. Снежный Первомай в годах Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки КиеваЮноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области.Также дрон ВСУ ударил по двору жилого дома в ночь на пятницу по границе Херсонской и Запорожской областей. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. Пострадавших детей доставили на лечение в Крым. Состояние двоих из них, оценивается как тяжелое, третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.Всего за ночь и в течение дня силы противовоздушной обороны уничтожили 274 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами РФ, сообщали в Минобороны.Новая атака на ТуапсеВ ночь на пятницу в Туапсе снова был атакован морской терминал. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории морского терминала произошло возгорание. На выходе к Черному морю в городе поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Импичмент ЗеленскомуУкраинские политики открыто обсуждают объявление импичмента Владимиру Зеленскому из-за колоссальной коррупции. Об этом заявила в пятницу бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель. По ее словам, конфликт на Украине – это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Наиболее близкие к нему люди получают от этого огромную прибыль, в то время как остальные "умирают ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть".Открытие Детского парка в СимферополеДетский парк Симферополя открыт в пятницу после масштабной реконструкции. В день открытия парк встретил маленьких и взрослых горожан музыкой, цветами и ростовыми куклами. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации города Михаил Афанасьев, на территории обновили покрытие, устроили подъезды и сделали главный упор на детскую инфраструктуру.Погода в КрымуСнег выпал в горах крымского Южнобережья в пятницу, 1 мая. Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, снежный покров высотой 12 сантиметров образовался, в частности, на плато Ай-Петри. Умеренное майское тепло придет на полуостров со второй недели месяца, но общие температурные показатели его немного не дотянут до климатической нормы. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, атаки всу, происшествия, владимир зеленский, украина, в мире, новости, новости крыма