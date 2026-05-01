Новая атака на Туапсе и майский снег в Крыму – главное за день
Новая атака ВСУ на Туапсе и майский снег в горах Крыма – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Гибель и ранения детей при террористических ударах Киева. Новая атака на морской терминал в Туапсе. Перспектива импичмента главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Открытие Детского парка в Симферополе после реконструкции. Снежный Первомай в годах Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические атаки Киева
Юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области.
Также дрон ВСУ ударил по двору жилого дома в ночь на пятницу по границе Херсонской и Запорожской областей. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. Пострадавших детей доставили на лечение в Крым. Состояние двоих из них, оценивается как тяжелое, третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Всего за ночь и в течение дня силы противовоздушной обороны уничтожили 274 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами РФ, сообщали в Минобороны.
Новая атака на Туапсе
В ночь на пятницу в Туапсе снова был атакован морской терминал. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории морского терминала произошло возгорание. На выходе к Черному морю в городе поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Импичмент Зеленскому
Украинские политики открыто обсуждают объявление импичмента Владимиру Зеленскому из-за колоссальной коррупции. Об этом заявила в пятницу бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
По ее словам, конфликт на Украине – это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Наиболее близкие к нему люди получают от этого огромную прибыль, в то время как остальные "умирают ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть".
Открытие Детского парка в Симферополе
Детский парк Симферополя открыт в пятницу после масштабной реконструкции. В день открытия парк встретил маленьких и взрослых горожан музыкой, цветами и ростовыми куклами. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации города Михаил Афанасьев, на территории обновили покрытие, устроили подъезды и сделали главный упор на детскую инфраструктуру.
Погода в Крыму
Снег выпал в горах крымского Южнобережья в пятницу, 1 мая. Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, снежный покров высотой 12 сантиметров образовался, в частности, на плато Ай-Петри. Умеренное майское тепло придет на полуостров со второй недели месяца, но общие температурные показатели его немного не дотянут до климатической нормы. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.