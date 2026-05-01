Неизвестный открыл стрельбу в Киеве
Неизвестный открыл стрельбу в Киеве - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Неизвестный открыл стрельбу в Киеве
В Киеве 1 мая введена специальная операция после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу из своего автомобиля и скрылся. Об этом сообщили в городской...
2026-05-01T16:38
2026-05-01T16:38
2026-05-01T16:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Киеве 1 мая введена специальная операция после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу из своего автомобиля и скрылся. Об этом сообщили в городской полиции.Инцидент произошел в пятницу около 14:30 в Святошинском районе украинской столицы.По предварительной информации, при стрельбе никто не пострадал. 19 апреля мужчина застрелил шестерых человек в Киеве и был ликвидирован при задержании. По данным местных СМИ, он был экс-военным и ранее судился с пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии. Также сообщалось, что мужчина поджег свою квартиру перед тем, как устроил стрельбу на улице и взял в заложники людей в супермаркете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
украина, киев, происшествия, в мире, стрельба, новости
Неизвестный открыл стрельбу в Киеве
В Киеве неизвестный устроил стрельбу