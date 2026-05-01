Насельник Киево-Печерской лавры УПЦ задержан в Киеве - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Насельник Киево-Печерской лавры УПЦ задержан в Киеве
Насельник Киево-Печерской лавры УПЦ задержан в Киеве - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Насельник Киево-Печерской лавры УПЦ задержан в Киеве
В Киеве сотрудники украинского военкомата задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила.
2026-05-01T21:37
2026-05-01T21:37
украина
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
в мире
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Киеве сотрудники украинского военкомата задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила. Об этом заявили в Союзе православных журналистов.Где сейчас находится архимандрит УПЦ, пока неизвестно.Это не первый случай задержания священнослужителей на Украине. В феврале военкомы схватили настоятеля Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Александра Чернядьева прямо в храме в Никополе Днепропетровской области. После задержания протоиерея увезли в Днепропетровск.В конце 2025 года в Ужгороде (Закарпатская область) сотрудники ТЦК похитили прямо из больницы настоятеля храма женщин Мироносиц УПЦ в селе Раково отца Василия Драгуна.Летом прошлого года настоятель Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерей Александр Московчук был похищен военкомами, несмотря на его преклонный возраст и плохое состояние здоровья.В июле экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов).Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, тцк на украине (территориальный центр комплектования), новости
Насельник Киево-Печерской лавры УПЦ задержан в Киеве

В Киеве военкомы задержали насельника Киево-Печерской лавры УПЦ Феофила

21:37 01.05.2026
 
© Фото : СПЖ - новости Православия/TelegramНасельник Киево-Печерской лавры архимандрит Феофил (Кошовенко). Архивное фото
Насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Феофил (Кошовенко). Архивное фото
© Фото : СПЖ - новости Православия/Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Киеве сотрудники украинского военкомата задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила. Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

"В Киеве ТЦК (аналог военкоматов на Украине) задержал насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза.

Где сейчас находится архимандрит УПЦ, пока неизвестно.
Это не первый случай задержания священнослужителей на Украине. В феврале военкомы схватили настоятеля Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Александра Чернядьева прямо в храме в Никополе Днепропетровской области. После задержания протоиерея увезли в Днепропетровск.
В конце 2025 года в Ужгороде (Закарпатская область) сотрудники ТЦК похитили прямо из больницы настоятеля храма женщин Мироносиц УПЦ в селе Раково отца Василия Драгуна.
Летом прошлого года настоятель Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерей Александр Московчук был похищен военкомами, несмотря на его преклонный возраст и плохое состояние здоровья.
В июле экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов).
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
УкраинаПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеВ миреТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)Новости
 
