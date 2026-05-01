Над Крымом сбили беспилотники
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.Накануне днем 24 украинских БПЛА были сбиты над Крымом, черным морем и приграничными регионами. В ночь на четверг был отражен удар по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:26 01.05.2026 (обновлено: 07:36 01.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

"В период с 20.00 30 апреля до 7.00 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей", - сказано в сообщении.

По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.
Накануне днем 24 украинских БПЛА были сбиты над Крымом, черным морем и приграничными регионами. В ночь на четверг был отражен удар по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения
09:13Безопасные розетки и новые тарифы СБП: что ждет россиян в мае
08:48Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц
08:11Ангел впереди: как в Симферополе прошла первая майская демонстрация
07:59В Севастополе перекрыт рейд
07:26Над Крымом сбили беспилотники
07:20Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области
07:03Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ
00:01В первый день мая в Крыму выпадет снег в горах - прогноз погоды
00:00Какой сегодня праздник: 1 мая
22:47Шесть поездов из Крыма задерживаются в пути до 6,5 часов
22:30Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день
22:13Маршрут к Большой севастопольской тропе изменится с 1 мая
22:07Перемирие на День Победы: что показала готовность России к такому решению
21:56Севастопольским фермерам возместят часть затрат
21:40Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с Байконура 0:19
21:37В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников
21:22100 тысяч рублей для ВСУ: жительница Кубани пойдет в колонию
21:0424 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
21:03Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев
Лента новостейМолния