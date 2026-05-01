Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Над Крымом сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник. Об этом... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T07:26

2026-05-01T07:26

2026-05-01T07:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.Накануне днем 24 украинских БПЛА были сбиты над Крымом, черным морем и приграничными регионами. В ночь на четверг был отражен удар по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон)