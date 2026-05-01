https://crimea.ria.ru/20260501/nad-krymom-otrabotala-pvo-1155686731.html

Над Крымом отработала ПВО

Еще 33 украинских беспилотника уничтожены над Крымом и российским приграничьем вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.

2026-05-01T20:28

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150907564_0:43:2866:1655_1920x0_80_0_0_ef7dabfc7e81c467516d5e8cecefca8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Еще 33 украинских беспилотника уничтожены над Крымом и российским приграничьем вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Атака была отражена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. В течение дня силы ПВО отразили уже три воздушные атаки Киева на Крым и другие регионы. В ночь на пятницу был уничтожен 141 беспилотник. Днем - еще 100 БПЛА.По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru ФГУП МИА «Россия сегодня»

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

