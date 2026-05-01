Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Над Крымом отработала ПВО
Еще 33 украинских беспилотника уничтожены над Крымом и российским приграничьем вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Еще 33 украинских беспилотника уничтожены над Крымом и российским приграничьем вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Атака была отражена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. В течение дня силы ПВО отразили уже три воздушные атаки Киева на Крым и другие регионы. В ночь на пятницу был уничтожен 141 беспилотник. Днем - еще 100 БПЛА.По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.
Над Крымом и приграничьем России уничтожили 33 беспилотника за три часа

20:28 01.05.2026 (обновлено: 20:33 01.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Еще 33 украинских беспилотника уничтожены над Крымом и российским приграничьем вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.
Атака была отражена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей, а также территориями Белгородской, Брянской, Курской областей", - говорится в сообщении.
В течение дня силы ПВО отразили уже три воздушные атаки Киева на Крым и другие регионы. В ночь на пятницу был уничтожен 141 беспилотник. Днем - еще 100 БПЛА.
По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.
