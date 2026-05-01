На Украине открыто готовят импичмент Зеленскому
2026-05-01T16:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Украинские политики открыто обсуждают объявление импичмента Владимиру Зеленскому из-за колоссальной коррупции. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.По ее словам, конфликт на Украине – это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Наиболее близкие к нему люди получают от этого огромную прибыль, в то время как остальные "умирают ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть", заявила Мендель. Она обвинила западные СМИ в том, что они демонстрируют похвалу "великому лидеру демократии" Зеленскому. По словам Мендель, разрыв между тем, что сообщают западные издания и тем, что на самом деле происходит на Украине, стал слишком большим и его пора сократить.На этой неделе украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в кругах власти на Украине готовят "тихий" переворот для смещения главы киевского режима и его соратников после того, как произойдет замена спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции и смена премьер-министра.Политолог Павел Шипилин при этом убежден, что негатив о Зеленском распространяют его оппоненты в рамках внутрипартийной борьбы и, возможно, личной вражды. Но это никак не отразится ни на его судьбе, ни на обстановке внутри Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова торговать оружием: что задумал ЗеленскийЗеленский провоцирует ядерную войну – МИД РоссииХуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте
