На Украине открыто готовят импичмент Зеленскому - РИА Новости Крым, 01.05.2026
На Украине открыто готовят импичмент Зеленскому
Украинские политики открыто обсуждают объявление импичмента Владимиру Зеленскому из-за колоссальной коррупции. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы... РИА Новости Крым, 01.05.2026
На Украине политики открыто готовятся к импичменту Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Украинские политики открыто обсуждают объявление импичмента Владимиру Зеленскому из-за колоссальной коррупции. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
"Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому", - цитирует Мендель РИА Новости.
По ее словам, конфликт на Украине – это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Наиболее близкие к нему люди получают от этого огромную прибыль, в то время как остальные "умирают ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть", заявила Мендель.
Она обвинила западные СМИ в том, что они демонстрируют похвалу "великому лидеру демократии" Зеленскому. По словам Мендель, разрыв между тем, что сообщают западные издания и тем, что на самом деле происходит на Украине, стал слишком большим и его пора сократить.
На этой неделе украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в кругах власти на Украине готовят "тихий" переворот для смещения главы киевского режима и его соратников после того, как произойдет замена спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции и смена премьер-министра.
Политолог Павел Шипилин при этом убежден, что негатив о Зеленском распространяют его оппоненты в рамках внутрипартийной борьбы и, возможно, личной вражды. Но это никак не отразится ни на его судьбе, ни на обстановке внутри Украины.
