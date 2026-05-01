На Кубани воют сирены воздушной опасности - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске и Туапсе - в городах звучат сирены. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T18:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске и Туапсе - в городах звучат сирены. Об этом сообщают местные власти.В Туапсе сирены включили в 17:13. В Новороссийске - в 18:26. Жителей просят уйти с улиц, укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.По данным Росавиации, с 6 часов вечера в целях безопасности закрыт на прием и вылет самолетов аэропорт Геленджик. В ночь на пятницу в Туапсе снова был атакован морской терминал. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории вспыхнул пожар. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в городе на выходе к Черному морю поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения.

