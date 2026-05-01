Крымский мост сейчас – обстановка в пятницу - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Крымский мост сейчас – обстановка в пятницу
В пятницу Крымский мост свободен для проезда машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации в МАКС о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 01.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В пятницу Крымский мост свободен для проезда машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации в МАКС о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В пятницу Крымский мост свободен для проезда машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации в МАКС о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении с данными на 11 утра 1 мая.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
13:15Раненных на границе Херсонской и Запорожской областей детей привезли в Крым
13:01Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
12:4814 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:35Россия нанесла шесть ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:27Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк
12:18Армия России выбила ВСУ из Покаляного в Харьковской области
12:11Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь
12:01Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
11:44Новости Туапсе: что приходит в городе после нового удара по морскому терминалу
11:32Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов
11:16Крымский мост сейчас – обстановка в пятницу
11:03Солнечный ветер несет к Земле новую магнитную бурю
10:44Снежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрывалом
10:37ВСУ нанесли массированный удар по энергетике в Запорожской области
10:32Рейд в Севастополе открыли
10:20Закрытие воздушного пространства – на Кубани опровергли новый фейк
09:59Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение
09:32Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения
09:13Безопасные розетки и новые тарифы СБП: что ждет россиян в мае
08:48Тепло придет в Крым во второй пентаде мая: прогноз погоды на месяц
Лента новостейМолния