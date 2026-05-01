Коломойский* получил новое обвинение по делу "ПриватБанка"
Коломойский* получил новое обвинение по делу "ПриватБанка"
Украинский олигарх Игорь Коломойский* получил очередное обвинение по делу о многомилионных махинациях с "ПриватБанком". Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 01.05.2026
15:14 01.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Украинский олигарх Игорь Коломойский* получил очередное обвинение по делу о многомилионных махинациях с "ПриватБанком". Об этом сообщают украинские СМИ.
"Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора предъявили новое обвинение Игорю Коломойскому*... По данным источников, речь идет о махинациях со средствами "ПриватБанка" на сотни миллионов гривен", – цитирует информацию РИА Новости.
О предъявлении обвинения экс-бенефициару одного из крупнейших банков Украины в завладении 2,2 миллиона долларов также сообщается на сайте генпрокуратуры Украины. При этом название банка и фамилии фигуранта не уточняются.
По информации ведомства, в 2014 году была выстроена многоуровневая финансовая схема, позволяющая выводить кредитные ресурсы банка и маскировать их движение под законные финансовые операции. Новое уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупных размерах в составе организованной группы.
Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 годы украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.
Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен. В мае 2023-го Коломойскому* снова было предъявлено обвинение – на этот раз в организации заказного убийства адвоката в Феодосии.
* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия признала Коломойского* террористом и экстремистом
Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгах
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
 
15:33Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе
15:14Коломойский* получил новое обвинение по делу "ПриватБанка"
14:51Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
14:44Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
14:38В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке дрона детей
14:22В Татарстане подросток задел удочкой контактные провода и погиб
14:09Пожар на промышленном предприятии Пермского края локализовали
13:56Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали
13:42Громадные потери ВСУ – Украина лишилась более 8 тысяч солдат за неделю
13:29В Севастополе снова остановили морской транспорт
13:15Раненных на границе Херсонской и Запорожской областей детей везут в Крым
13:01Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
12:4814 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:35Россия нанесла шесть ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:27Цветы и ростовые куклы: в Симферополе открыли Детский парк
12:18Армия России выбила ВСУ из Покаляного в Харьковской области
12:11Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь
12:01Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
11:44Новости Туапсе: что приходит в городе после нового удара по морскому терминалу
11:32Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов
Лента новостейМолния