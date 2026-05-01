Коломойский* получил новое обвинение по делу "ПриватБанка"

Украинский олигарх Игорь Коломойский* получил очередное обвинение по делу о многомилионных махинациях с "ПриватБанком". Об этом сообщают украинские СМИ.

2026-05-01T15:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Украинский олигарх Игорь Коломойский* получил очередное обвинение по делу о многомилионных махинациях с "ПриватБанком". Об этом сообщают украинские СМИ.О предъявлении обвинения экс-бенефициару одного из крупнейших банков Украины в завладении 2,2 миллиона долларов также сообщается на сайте генпрокуратуры Украины. При этом название банка и фамилии фигуранта не уточняются.По информации ведомства, в 2014 году была выстроена многоуровневая финансовая схема, позволяющая выводить кредитные ресурсы банка и маскировать их движение под законные финансовые операции. Новое уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупных размерах в составе организованной группы.Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 годы украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен. В мае 2023-го Коломойскому* снова было предъявлено обвинение – на этот раз в организации заказного убийства адвоката в Феодосии.* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия признала Коломойского* террористом и экстремистомПансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахДосудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено

