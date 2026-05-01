Громадные потери ВСУ – Украина лишилась более 8 тысяч солдат за неделю

2026-05-01T13:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю боев на всех направлениях спецоперации потерял 8010 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в недельной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1270 солдат, шесть боевых бронированных машин, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" ликвидировали свыше 1340 военных ВСУ, 14 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 111 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы "Южной" группировки разбили более 1125 вражеских солдат, 17 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США, 101 автомобиль, 13 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.В зоне работы подразделений " Центра" противник потерял свыше 2045 человек, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны противника. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили более 1960 боевиков, 17 боевых бронированных машин, 33 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.Бойцы группы "Днепр" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 270 украинских неонацистов, танк, две боевые бронированные машины, 85 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 139 894 беспилотных летательных аппарата, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 110 танков и других боевых бронированных машин, 1 712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 691 орудие полевой артиллерии и миномет, 60 531 единица специальной военной автомобильной техники.

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"