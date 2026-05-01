Рейтинг@Mail.ru
Фото нацистов в форме Красной армии: как атакуют сайт "Бессмертного полка" - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260501/foto-natsistov-v-forme-krasnoy-armii-kak-atakuyut-sayt-bessmertnogo-polka-1155653499.html
Фото нацистов в форме Красной армии: как атакуют сайт "Бессмертного полка"
Киберпреступники пытаются размещать на сайте "Бессмертного полка" отретушированные фото фашистов в форме советских солдат, а также не оставляют попыток... РИА Новости Крым, 01.05.2026
бессмертный полк
елена цунаева
ddos-атака
кибербезопасность
киберпреступность
новости
общество
цифровая безопасность
9 мая
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110824/56/1108245610_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9669fb4b6abae70d687317c1ac19352c.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110824/56/1108245610_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_a4d68e6ea8a78c71704f7b29f8f8314f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бессмертный полк, елена цунаева , ddos-атака, кибербезопасность, киберпреступность, новости, общество, цифровая безопасность, 9 мая
21:13 01.05.2026
 
© Fotolia/ Andrey Popov / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© Fotolia/ Andrey Popov
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киберпреступники пытаются размещать на сайте "Бессмертного полка" отретушированные фото фашистов в форме советских солдат, а также не оставляют попыток DDos-атак. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.
"Одни хотят дискредитировать полк, размещая зафотошопленные портреты нацистов или коллаборационистов, переодевая их и в форму РКК. Встречаются и хулиганские выходки, когда размещают попугайчиков, мультяшек. Такие случаи, к сожалению, есть, но мы убираем это на первой стадии модерации", - перечислила депутат.
Она добавила, что в прошлом году 232 миллиона DDos-атак прошли по сайту акции тринадцатью волнами. Всего с момента создания онлайн версии акции уже выстроены надежные алгоритмы модерации и защиты.
"Первый наш опыт онлайн-шествия был в 2020 году… Я сама, как историк, принимала активное участие в модерации. Было сложно, мы отрабатывали алгоритмы. И тогда уже родилась эта технология - у нас идет как бы двойная модерация. То есть первичная - какие-то технические вещи, а вторая - когда уже профессиональные историки, реконструкторы, поисковики, которые разбираются в униформе и могут заметить всякие нюансы, участвуют в ней", - рассказала спикер.
И добавила, что в этом году специалисты готовятся отражать атаки тех, "кто не хочет нашей гордости, наших воспоминаний, не хотят, чтобы мы гордились нашими предками".
В этом году шествие "Бессмертного полка" в России пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. В 2022-м году шествие "Бессмертного полка" прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м – в смешанном формате, а в 2024-м – виртуально, в том числе и в Крыму.
"Бессмертный полк" общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
