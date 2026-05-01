Фото нацистов в форме Красной армии: как атакуют сайт "Бессмертного полка"
Киберпреступники пытаются размещать на сайте "Бессмертного полка" отретушированные фото фашистов в форме советских солдат, а также не оставляют попыток... РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T21:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киберпреступники пытаются размещать на сайте "Бессмертного полка" отретушированные фото фашистов в форме советских солдат, а также не оставляют попыток DDos-атак. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.Она добавила, что в прошлом году 232 миллиона DDos-атак прошли по сайту акции тринадцатью волнами. Всего с момента создания онлайн версии акции уже выстроены надежные алгоритмы модерации и защиты."Первый наш опыт онлайн-шествия был в 2020 году… Я сама, как историк, принимала активное участие в модерации. Было сложно, мы отрабатывали алгоритмы. И тогда уже родилась эта технология - у нас идет как бы двойная модерация. То есть первичная - какие-то технические вещи, а вторая - когда уже профессиональные историки, реконструкторы, поисковики, которые разбираются в униформе и могут заметить всякие нюансы, участвуют в ней", - рассказала спикер.И добавила, что в этом году специалисты готовятся отражать атаки тех, "кто не хочет нашей гордости, наших воспоминаний, не хотят, чтобы мы гордились нашими предками".В этом году шествие "Бессмертного полка" в России пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. В 2022-м году шествие "Бессмертного полка" прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м – в смешанном формате, а в 2024-м – виртуально, в том числе и в Крыму."Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Читайте также на РИА Новости Крым