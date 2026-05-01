https://crimea.ria.ru/20260501/foto-natsistov-v-forme-krasnoy-armii-kak-atakuyut-sayt-bessmertnogo-polka-1155653499.html

Фото нацистов в форме Красной армии: как атакуют сайт "Бессмертного полка"

2026-05-01T21:13

бессмертный полк

елена цунаева

ddos-атака

кибербезопасность

киберпреступность

новости

общество

цифровая безопасность

9 мая

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110824/56/1108245610_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9669fb4b6abae70d687317c1ac19352c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Киберпреступники пытаются размещать на сайте "Бессмертного полка" отретушированные фото фашистов в форме советских солдат, а также не оставляют попыток DDos-атак. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.Она добавила, что в прошлом году 232 миллиона DDos-атак прошли по сайту акции тринадцатью волнами. Всего с момента создания онлайн версии акции уже выстроены надежные алгоритмы модерации и защиты."Первый наш опыт онлайн-шествия был в 2020 году… Я сама, как историк, принимала активное участие в модерации. Было сложно, мы отрабатывали алгоритмы. И тогда уже родилась эта технология - у нас идет как бы двойная модерация. То есть первичная - какие-то технические вещи, а вторая - когда уже профессиональные историки, реконструкторы, поисковики, которые разбираются в униформе и могут заметить всякие нюансы, участвуют в ней", - рассказала спикер.И добавила, что в этом году специалисты готовятся отражать атаки тех, "кто не хочет нашей гордости, наших воспоминаний, не хотят, чтобы мы гордились нашими предками".В этом году шествие "Бессмертного полка" в России пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. В 2022-м году шествие "Бессмертного полка" прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м – в смешанном формате, а в 2024-м – виртуально, в том числе и в Крыму."Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости КрымОт Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк""Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 лет8 тысяч площадок: Георгиевские ленты раздадут в России и десятках стран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

