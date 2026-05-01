Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260501/feodosiya-vstretila-uchastnikov-veloprobega-stalingrad-sevastopol-1155679779.html
Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
Участники велопробега "Сталинград-Севастополь" оставили горсть земли с Мамаева кургана у Вечного Огня в городе воинской славы Феодосия. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.05.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155679388_0:190:1824:1216_1920x0_80_0_0_e74449b7342b99378ecf977f05372451.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Участники велопробега "Сталинград-Севастополь" оставили горсть земли с Мамаева кургана у Вечного Огня в городе воинской славы Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Ежегодный велопробег "Сталинград – Севастополь" стартовал 23 апреля в Волгограде. Впервые акция состоялась в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Она является спортивно-патриотическим мероприятием, посвящается празднованию Великой Победы и проводится под девизом "Памяти верны!" Продолжительность марафона – 15 дней, а протяженность маршрута – около 1500 километров.Встреча участников состоялась у мемориала Вечный огонь. Представители местной власти поблагодарили гостей города за сохранение памяти о героическом прошлом, за связь поколений и воспитание молодежи на примерах патриотизма, за приобщение к занятиям спортом и активному образу жизни.Финиширует велопробег 8 мая на Сапун-горе в Севастополе. С собой участники акции везут капсулу с землей, взятой на Мамаевом кургане. Горсть земли была оставлена на мемориале Вечный огонь в Феодосии. Ее возложили самый молодой и самый взрослый участник акции. Память героев погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войне"Диктант Победы" у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знанияВ Крыму стартует акция "Георгиевская лента"
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155679388_37:0:1658:1216_1920x0_80_0_0_9b8b0cc8ea803fa602cd543a31a89c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Администрация города ФеодосииФеодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
© Администрация города Феодосии
Читать в
MaxДзенTelegram
© Администрация города ФеодосииФеодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
© Администрация города Феодосии
© Администрация города ФеодосииФеодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
© Администрация города Феодосии
© Администрация города ФеодосииФеодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
© Администрация города Феодосии
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
