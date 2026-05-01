Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"

2026-05-01T14:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Участники велопробега "Сталинград-Севастополь" оставили горсть земли с Мамаева кургана у Вечного Огня в городе воинской славы Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Ежегодный велопробег "Сталинград – Севастополь" стартовал 23 апреля в Волгограде. Впервые акция состоялась в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Она является спортивно-патриотическим мероприятием, посвящается празднованию Великой Победы и проводится под девизом "Памяти верны!" Продолжительность марафона – 15 дней, а протяженность маршрута – около 1500 километров.Встреча участников состоялась у мемориала Вечный огонь. Представители местной власти поблагодарили гостей города за сохранение памяти о героическом прошлом, за связь поколений и воспитание молодежи на примерах патриотизма, за приобщение к занятиям спортом и активному образу жизни.Финиширует велопробег 8 мая на Сапун-горе в Севастополе. С собой участники акции везут капсулу с землей, взятой на Мамаевом кургане. Горсть земли была оставлена на мемориале Вечный огонь в Феодосии. Ее возложили самый молодой и самый взрослый участник акции. Память героев погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

