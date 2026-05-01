Единое пособие получают девять миллионов российских семей – Медведев
2026-05-01T17:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Единое пособие в России получают девять миллионов семей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."За два последних десятилетия охват семьи финансовой поддержкой вырос кратно. Это тоже нужно помнить, если хотите - и напоминать. В числе принятых мер - единое пособие, которое теперь получают 9 миллионов семей", – цитирует Медведева РИА Новости.Он также подчеркнул высокую мотивацию россиян к деторождению, но в этой связи отметил сохраняющуюся проблему нехватки детских садов и ясельных групп в России."Мы ее (проблему нехватки детских садов – ред.) решаем, а она до конца не решается. Это означает, что мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то более высокий уровень рождаемости, где-то – меньше, но, тем не менее, нам все время приходится до определенных уровней ее (сеть детских садов - ред.) подтягивать. И это очень хорошо", – сказал зампред российского Совбеза.Семья и дом остаются главными ценностями для россиян, добавил Медведев. И констатировал, что семья всегда служила для любого человека естественным стимулом добиваться успеха и развивать свое село, город и страну.В пятницу Медведев совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.
