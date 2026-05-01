Единое пособие получают девять миллионов российских семей – Медведев - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Единое пособие получают девять миллионов российских семей – Медведев
Единое пособие в России получают девять миллионов семей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 01.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Единое пособие в России получают девять миллионов семей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"За два последних десятилетия охват семьи финансовой поддержкой вырос кратно. Это тоже нужно помнить, если хотите - и напоминать. В числе принятых мер - единое пособие, которое теперь получают 9 миллионов семей", – цитирует Медведева РИА Новости.
Он также подчеркнул высокую мотивацию россиян к деторождению, но в этой связи отметил сохраняющуюся проблему нехватки детских садов и ясельных групп в России.
"Мы ее (проблему нехватки детских садов – ред.) решаем, а она до конца не решается. Это означает, что мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то более высокий уровень рождаемости, где-то – меньше, но, тем не менее, нам все время приходится до определенных уровней ее (сеть детских садов - ред.) подтягивать. И это очень хорошо", – сказал зампред российского Совбеза.
Семья и дом остаются главными ценностями для россиян, добавил Медведев. И констатировал, что семья всегда служила для любого человека естественным стимулом добиваться успеха и развивать свое село, город и страну.
В пятницу Медведев совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько в Крыму тратят на соцзащиту населения
Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно
 
17:48ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности
17:21100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
17:13Единое пособие получают девять миллионов российских семей – Медведев
16:56Вертолет с вахтовиками упал на бок в Коми - ранены 10 человек
16:38Неизвестный открыл стрельбу в Киеве
16:13На Украине открыто готовят импичмент Зеленскому
15:51Сезон фонтанов стартует в Севастополе
15:33Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе
15:14Коломойский* получил новое обвинение по делу "ПриватБанка"
14:51Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
14:44Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
14:38В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке дрона детей
14:22В Татарстане подросток задел удочкой контактные провода и погиб
14:09Пожар на промышленном предприятии Пермского края локализовали
13:56Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали
13:42Громадные потери ВСУ – Украина лишилась более 8 тысяч солдат за неделю
13:29В Севастополе снова остановили морской транспорт
13:15Раненных на границе Херсонской и Запорожской областей детей везут в Крым
13:01Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
12:4814 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
Лента новостейМолния