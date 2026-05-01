Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области
Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области
Юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T07:20
2026-05-01T07:39
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
дети
новости сво
обстрелы всу
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, трагедия произошла в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка.Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, дети, новости сво, обстрелы всу, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по мотоциклу - погибли юноши 18 и 15 лет

07:20 01.05.2026 (обновлено: 07:39 01.05.2026)
 
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, трагедия произошла в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка.
"Беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте", - написал губернатор в МАКС.
Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУВячеслав ГладковдетиНовости СВООбстрелы ВСУНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
