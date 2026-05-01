Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, трагедия произошла в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка.Во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что в регионах России за минувшую неделю в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по мотоциклу - погибли юноши 18 и 15 лет
07:20 01.05.2026 (обновлено: 07:39 01.05.2026)