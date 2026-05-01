Рейтинг@Mail.ru
Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260501/chto-stalo-yasno-ob-okonchanii-svo-posle-besedy-putina-i-trampa--mnenie-1155661349.html
Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение
мнения
игорь шатров
политика
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры путина и трампа
сша
россия
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148760201_0:72:1498:915_1920x0_80_0_0_0e3c9a7343690b20526cfe59bb191010.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148760201_92:0:1407:986_1920x0_80_0_0_160fec314563ff0c5e5a2498ff11caae.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин и Трамп достигли понимания в вопросах окончания СВО на условиях России – эксперт

09:59 01.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают руки во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают руки во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом утвердилось понимание об окончании СВО на условиях России, и есть надежда, что специальная военная операция закончится раньше, чем кому-то бы хотелось. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, отметив, что на фоне обсуждений телефонного разговора двух лидеров не случайно всплыли новые "пленки Миндича", дискредитирующие главу киевского режима Владимира Зеленского.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне, 29 апреля, провели телефонный разговор, в ходе которого, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, обсудили, в частности, ситуации вокруг Украины и Ирана, а по окончании беседы "простились тепло".
По словам Шатрова, важным является тот факт, что этот разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России, и никто этого не скрывает.
"Это говорит о том, что нам было что сказать и что обсудить с американским президентом. И что для России принципиальнее мир, а не внешнеполитические амбиции. Важнее завершение конфликта, и ради этого она готова первая пойти на диалог. Понятно, с теми, кто этого хочет. В данном случае это Соединенные Штаты", – сказал Шатров.
По мнению политолога, и то, на каком информационном фоне происходил телефонный разговор двух президентов, и то, как о нем после отзывались обе стороны, дает основание полагать, что Трамп понимает Путина и его требования в части окончания СВО, и согласен со взглядом на ситуацию российского лидера.
Так, например, за несколько дней до этого телефонного разговора Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, обсудив дополнительные меры по пресечению правонарушений и борьбе с преступностью. А буквально за сутки до беседы с Трампом – совещание по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в России в условиях СВО, подчеркнул политолог.
"То есть мы показали всем, что в сентябре готовы и специальную военную операцию продолжать, и внутриполитические процессы в России пойдут так, как должны. И если кто-то думает, что мы - за переговоры ради остановки боевых действий на том, рубеже, на котором сейчас находимся, то нет. Россия не пойдет на такое мирное соглашение. Речь о том, что задачи СВО будут выполнены, и об этом Путин прямо говорил Трампу", – обращает внимание эксперт.
И после этого "Трамп спокойно вышел к публике и рассказал о хорошем конструктивном разговоре с Путиным", добавил Шатров.

"То есть он допускает, что, да, у России есть собственные национальные интересы и Россия не закончит специальную военную операцию, не выполнив ее целей. И мир может наступить только тогда, когда будут достигнуты цели СВО", – сказал политолог.

Поскольку президент РФ Владимир Путин продолжает настойчиво говорить Трампу о целях России, а тот с ним соглашается, это означает, что "американская сторона как посредник переговоров берет на себя миссию Украину убедить", и готова использовать для этого все методы, которые у нее есть, считает Шатров.
В частности, инструментом влияния на главу киевского режима Зеленского является НАБУ. И не случайно в очередных недавно опубликованных "пленках Миндича" (Тимур, бизнесмен – ред.) звучало не только имя секретаря совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустема Умерова, но и – очень часто – Володя, сказал политолог.
"Я лично трактую это как накат не только на Умерова, но и на Зеленского. Миндич показывал, что у него просто панибратские отношения с президентом. Это очень серьезная и оскорбительная для Зеленского провокация и слив... И это очередное напоминание ему о необходимости в конце концов перейти к конструктивным переговорам с Россией", – считает Шатров.
На этом фоне, подчеркивает политолог, Трамп после разговора с президентом России заявил на брифинге, что Путин был готов к переговорам, но ему активно мешали "отдельные люди".
"Поэтому я думаю, что сейчас подконтрольные Соединенным Штатам НАБУ и прочие находящиеся внутри Украины "спящие" американские агенты будут активизированы для того, чтобы ускорить переговорный процесс", – добавил эксперт.
Все это, по мнению Шатрова, "вселяет надежду на то, что все-таки специальная военная операция закончится чуть раньше, чем кому-то бы хотелось".
"Меня все это радует. Хотя радоваться заявлениям Трампа весьма сложно, потому что он часто говорит сегодня одно, а завтра другое. Но, обратите внимание, у него эта тема как бы выведена за скобки. Нет с Россией понимания по всем вопросам: не сняты санкции, российские суда останавливаются в море и так далее. Но есть украинская тема – и здесь как с первого дня второго срока президентства Трампа есть понимание, так и остается. Они действительно пытались найти компромисс, который все-таки возможен".
Шатров отметил, что диалог между РФ и США активизируется на разных уровнях и по разным направлениям, не все очевидно и выносится на публику, но уже ясно, что "ситуация, к счастью, чуть менее критична, чем кому-то бы хотелось".
"Первые лица общаются. Представитель российского президента Кирилл Дмитриев постоянно работает с американскими экспертами. Идет диалог по линии специальных служб, по линии различных министерств и ведомств... Это радует. Чем больше российско-американского диалога, тем дальше мир от пропасти войны", – заключил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
