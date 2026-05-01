https://crimea.ria.ru/20260501/chto-stalo-yasno-ob-okonchanii-svo-posle-besedy-putina-i-trampa--mnenie-1155661349.html

Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом утвердилось понимание об окончании СВО на условиях России, и есть надежда, что специальная... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T09:59

мнения

игорь шатров

политика

владимир путин (политик)

дональд трамп

переговоры путина и трампа

сша

россия

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148760201_0:72:1498:915_1920x0_80_0_0_0e3c9a7343690b20526cfe59bb191010.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом утвердилось понимание об окончании СВО на условиях России, и есть надежда, что специальная военная операция закончится раньше, чем кому-то бы хотелось. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, отметив, что на фоне обсуждений телефонного разговора двух лидеров не случайно всплыли новые "пленки Миндича", дискредитирующие главу киевского режима Владимира Зеленского.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне, 29 апреля, провели телефонный разговор, в ходе которого, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, обсудили, в частности, ситуации вокруг Украины и Ирана, а по окончании беседы "простились тепло".По словам Шатрова, важным является тот факт, что этот разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России, и никто этого не скрывает.По мнению политолога, и то, на каком информационном фоне происходил телефонный разговор двух президентов, и то, как о нем после отзывались обе стороны, дает основание полагать, что Трамп понимает Путина и его требования в части окончания СВО, и согласен со взглядом на ситуацию российского лидера.Так, например, за несколько дней до этого телефонного разговора Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, обсудив дополнительные меры по пресечению правонарушений и борьбе с преступностью. А буквально за сутки до беседы с Трампом – совещание по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в России в условиях СВО, подчеркнул политолог."То есть мы показали всем, что в сентябре готовы и специальную военную операцию продолжать, и внутриполитические процессы в России пойдут так, как должны. И если кто-то думает, что мы - за переговоры ради остановки боевых действий на том, рубеже, на котором сейчас находимся, то нет. Россия не пойдет на такое мирное соглашение. Речь о том, что задачи СВО будут выполнены, и об этом Путин прямо говорил Трампу", – обращает внимание эксперт.И после этого "Трамп спокойно вышел к публике и рассказал о хорошем конструктивном разговоре с Путиным", добавил Шатров.Поскольку президент РФ Владимир Путин продолжает настойчиво говорить Трампу о целях России, а тот с ним соглашается, это означает, что "американская сторона как посредник переговоров берет на себя миссию Украину убедить", и готова использовать для этого все методы, которые у нее есть, считает Шатров.В частности, инструментом влияния на главу киевского режима Зеленского является НАБУ. И не случайно в очередных недавно опубликованных "пленках Миндича" (Тимур, бизнесмен – ред.) звучало не только имя секретаря совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустема Умерова, но и – очень часто – Володя, сказал политолог."Я лично трактую это как накат не только на Умерова, но и на Зеленского. Миндич показывал, что у него просто панибратские отношения с президентом. Это очень серьезная и оскорбительная для Зеленского провокация и слив... И это очередное напоминание ему о необходимости в конце концов перейти к конструктивным переговорам с Россией", – считает Шатров.На этом фоне, подчеркивает политолог, Трамп после разговора с президентом России заявил на брифинге, что Путин был готов к переговорам, но ему активно мешали "отдельные люди".Все это, по мнению Шатрова, "вселяет надежду на то, что все-таки специальная военная операция закончится чуть раньше, чем кому-то бы хотелось"."Меня все это радует. Хотя радоваться заявлениям Трампа весьма сложно, потому что он часто говорит сегодня одно, а завтра другое. Но, обратите внимание, у него эта тема как бы выведена за скобки. Нет с Россией понимания по всем вопросам: не сняты санкции, российские суда останавливаются в море и так далее. Но есть украинская тема – и здесь как с первого дня второго срока президентства Трампа есть понимание, так и остается. Они действительно пытались найти компромисс, который все-таки возможен".Шатров отметил, что диалог между РФ и США активизируется на разных уровнях и по разным направлениям, не все очевидно и выносится на публику, но уже ясно, что "ситуация, к счастью, чуть менее критична, чем кому-то бы хотелось"."Первые лица общаются. Представитель российского президента Кирилл Дмитриев постоянно работает с американскими экспертами. Идет диалог по линии специальных служб, по линии различных министерств и ведомств... Это радует. Чем больше российско-американского диалога, тем дальше мир от пропасти войны", – заключил эксперт.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

