ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности
ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности - РИА Новости Крым, 01.05.2026
ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности
Следком открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности в связи с жесткой посадкой вертолета МИ-8Т в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба СК... РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T17:48
2026-05-01T17:48
2026-05-01T17:58
республика коми
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
происшествия
вертолет
крушение вертолета
авиакатастрофа
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Следком открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности в связи с жесткой посадкой вертолета МИ-8Т в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба СК России.В Коми частный вертолет, перевозивший вахтовиков, завалился на бок во время взлета в Усинске - пострадали десять человек, сообщали ранее в главке МЧС России по региону. Всего на борту было 24 человека.Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Информация о пострадавших уточняется, погибших нет, подчеркнули в ведомстве.Как добавили в Росавиации, инцидент с вертолетом квалифицирован как авария. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации. "Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика коми
республика коми, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, происшествия, вертолет, крушение вертолета, авиакатастрофа, новости
ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности
В Коми после жесткой посадки вертолета с вахтовиками возбуждено уголовное дело
17:48 01.05.2026 (обновлено: 17:58 01.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Следком открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности в связи с жесткой посадкой вертолета МИ-8Т в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
В Коми частный вертолет, перевозивший вахтовиков, завалился на бок во время взлета в Усинске - пострадали десять человек, сообщали ранее в главке МЧС России по региону. Всего на борту было 24 человека.
"Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сообщили в СК.
Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Информация о пострадавших уточняется, погибших нет, подчеркнули в ведомстве.
Как добавили в Росавиации, инцидент с вертолетом квалифицирован как авария. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации.
"Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в ведомстве.
