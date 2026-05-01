ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности

Следком открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности в связи с жесткой посадкой вертолета МИ-8Т в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба СК... РИА Новости Крым, 01.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Следком открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности в связи с жесткой посадкой вертолета МИ-8Т в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба СК России.В Коми частный вертолет, перевозивший вахтовиков, завалился на бок во время взлета в Усинске - пострадали десять человек, сообщали ранее в главке МЧС России по региону. Всего на борту было 24 человека.Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Информация о пострадавших уточняется, погибших нет, подчеркнули в ведомстве.Как добавили в Росавиации, инцидент с вертолетом квалифицирован как авария. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации. "Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

