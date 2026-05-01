Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Четыре ребенка погибли, еще три человека пострадали в массовом ДТП с фурой и тремя легковушками под Екатеринбургом. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T18:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Четыре ребенка погибли, еще три человека пострадали в массовом ДТП с фурой и тремя легковушками под Екатеринбургом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Авария произошла в пятницу на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По данным ГАИ, водитель Renault превысил скорость, не справился с управлением из-за дождя, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто Toyota, потом иномарку отбросило на грузовой Man с полуприцепом, а затем — в легковой Opel, после чего машина загорелась.Также в больницу доставили мужчину и женщину, которые находились в автомобиле Toyota.На данный момент движение по трассе перекрыто в обе стороны. На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и экстренные службы.

https://crimea.ria.ru/20260501/zhutkoe-dtp-na-trasse-v-kerch--pogib-chelovek-i-dvoe-postradali-1155678598.html

