Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом
Четыре ребенка погибли, еще три человека пострадали в массовом ДТП с фурой и тремя легковушками под Екатеринбургом. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T18:25
Под Екатеринбургом в массовом ДТП с фурой погибли четыре ребенка и ранены трое
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Четыре ребенка погибли, еще три человека пострадали в массовом ДТП с фурой и тремя легковушками под Екатеринбургом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в пятницу на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По данным ГАИ, водитель Renault превысил скорость, не справился с управлением из-за дождя, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто Toyota, потом иномарку отбросило на грузовой Man с полуприцепом, а затем — в легковой Opel, после чего машина загорелась.
"В автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Еще одна пассажирка 2009 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована", — рассказали в ГАИ.
Также в больницу доставили мужчину и женщину, которые находились в автомобиле Toyota.
На данный момент движение по трассе перекрыто в обе стороны. На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и экстренные службы.
