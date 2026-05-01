Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе

2026-05-01T15:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе на выходе к Черному морю поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой ситуации и ночной атакой вражеских беспилотников на Кубань.В ночь на пятницу в Туапсе снова был атакован морской терминал. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории морского терминала произошло возгорание.Также произведена замена отработавших боновых заграждений на новые. Сейчас продолжается очистка береговой линии, сообщил Кондратьев.Кроме того, по его словам, в регионе начались залповые ливни, пик которых ожидается в ночь на субботу. В этой связи на Кубани приведены в готовность пункты эвакуации, проверена система оповещения, на дежурство выведены дополнительные отряды спасателей и водооткачивающей техники.

