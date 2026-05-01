Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе
В Туапсе на выходе к Черному морю поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин...
Черное море в Туапсе защитят дамбой от разлива нефти после атак ВСУ – губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Туапсе на выходе к Черному морю поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой ситуации и ночной атакой вражеских беспилотников на Кубань.
В ночь на пятницу в Туапсе снова был атакован морской терминал. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории морского терминала произошло возгорание.
"В тушении огня задействованы 143 человека и 25 единиц техники. Ситуация контролируемая. Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
Также произведена замена отработавших боновых заграждений на новые. Сейчас продолжается очистка береговой линии, сообщил Кондратьев.
Кроме того, по его словам, в регионе начались залповые ливни, пик которых ожидается в ночь на субботу. В этой связи на Кубани приведены в готовность пункты эвакуации, проверена система оповещения, на дежурство выведены дополнительные отряды спасателей и водооткачивающей техники.
