https://crimea.ria.ru/20260501/blekaut-i-pozhary-na-ukraine--chto-proiskhodit-posle-nochnykh-udarov-1155674410.html

Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов

Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов

Часть Украины обесточена в результате ночных ударов, в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, возникли пожары.

2026-05-01T11:32

2026-05-01T11:32

2026-05-01T11:32

украина

удары по украине

в мире

владимир зеленский

укрэнерго

энергосистема украины

новости сво

одесса

харьковская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Часть Украины обесточена в результате ночных ударов, в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.Электричества нет в ряде областей. По его словам, ночные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге, Сумской и части подконтрольной Украине Запорожской области.По данным компании "Укрэнерго", энергетическая инфраструктура повреждена также в Николаевской и в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Потребители этих регионов остаются без света. В связи с дефицитом энергомощностей украинцев просят экономить электроэнергию.Накануне семь областей Украины были частично обесточены после ударов по энергетической инфраструктуре.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черниговской области наступил блэкаутРоссия нанесла по Украине удар возмездияУдары по Украине: в ряде городов гремят взрывы и пылают пожары

украина

одесса

харьковская область

кривой рог

сумская область

николаевская область

запорожье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, в мире, владимир зеленский, укрэнерго, энергосистема украины, новости сво, одесса, харьковская область, кривой рог, сумская область, николаевская область, запорожье, новости