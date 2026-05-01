Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов
Часть Украины обесточена в результате ночных ударов, в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, возникли пожары. РИА Новости Крым, 01.05.2026
На Украине повреждена транспортная инфраструктура и энергетика в семи областях
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Часть Украины обесточена в результате ночных ударов, в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.
"На Харьковщине атакована железнодорожная инфраструктура – тяговые подстанции. Есть повреждения, загорелись вагоны", – заявил Зеленский.
Электричества нет в ряде областей. По его словам, ночные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге, Сумской и части подконтрольной Украине Запорожской области.
По данным компании "Укрэнерго", энергетическая инфраструктура повреждена также в Николаевской и в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Потребители этих регионов остаются без света. В связи с дефицитом энергомощностей украинцев просят экономить электроэнергию.
Накануне семь областей Украины
были частично обесточены после ударов по энергетической инфраструктуре.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
