Рейтинг@Mail.ru
Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов - РИА Новости Крым, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260501/blekaut-i-pozhary-na-ukraine--chto-proiskhodit-posle-nochnykh-udarov-1155674410.html
Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов
Часть Украины обесточена в результате ночных ударов, в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, возникли пожары. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 01.05.2026
украина
удары по украине
в мире
владимир зеленский
укрэнерго
энергосистема украины
новости сво
одесса
харьковская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg
украина
одесса
харьковская область
кривой рог
сумская область
николаевская область
запорожье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad4938ab6c8e96f22635dcfcc2a77b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударов

На Украине повреждена транспортная инфраструктура и энергетика в семи областях

11:32 01.05.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Часть Украины обесточена в результате ночных ударов, в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.

"На Харьковщине атакована железнодорожная инфраструктура – тяговые подстанции. Есть повреждения, загорелись вагоны", – заявил Зеленский.

Электричества нет в ряде областей. По его словам, ночные взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге, Сумской и части подконтрольной Украине Запорожской области.
По данным компании "Укрэнерго", энергетическая инфраструктура повреждена также в Николаевской и в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Потребители этих регионов остаются без света. В связи с дефицитом энергомощностей украинцев просят экономить электроэнергию.
Накануне семь областей Украины были частично обесточены после ударов по энергетической инфраструктуре.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
