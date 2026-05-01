Безопасные розетки и новые тарифы СБП: что ждет россиян в мае

С мая некоторым россиянам повысят пенсии, за переводы по системе быстрых платежей придется платить, электрические розетки станут безопаснее, проще будет...

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. С мая некоторым россиянам повысят пенсии, за переводы по системе быстрых платежей придется платить, электрические розетки станут безопаснее, проще будет обжаловать решения судов и выбирать автошколы, а для поездки в Саудовскую Аравию больше не потребуется виза.Главные законодательные новшества второго весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Пенсии и пособияКаждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в апреле прибавят в мае 100% фиксированной выплаты – 19,2 тысяч рублей. Пересчет произойдет в беззаявительном порядке. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Со дня установления группы им также полагается двойная фиксированная выплата.Также в мае скорректируют выплаты для бывших летчиков гражданской авиации, шахтеров и россиян с сельским и северным стажем. Единоразовую федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. В некоторых регионах дополнительно начислят местные выплаты. В Крыму 107 участников Великой Отечественной войны уже получили ежегодную выплату ко Дню Победы вместе с апрельской пенсией.С 22 мая многодетные семьи продолжать получать единое пособие даже при превышении дохода над региональным прожиточным минимумом до 10%. Раньше выплату назначали только в случае, если среднедушевой доход семьи его не превышал. Семьям, получившим отказ в выплате за первые месяцы 2026 года, ее автоматически пересчитают.Деньги и золотоС 1 мая в РФ вводятся новые тарифы системы быстрых платежей (СБП) для операций с участием бизнеса. Так, от 5 копеек до 3 рублей придется заплатить:- за перевод от физических лиц к юридическим, индивидуальным предпринимателям и самозанятым;- от бизнеса обратно к физлицам;- между компаниями.Комиссия на трансграничные переводы между физлицами будет фиксированной и составит 6 рублей. Зачисление таких переводов останется бесплатным.Еще одно новшество мая призвано дать доступ Центробанку к актуальным данным о заемщиках. Теперь регулятор сможет использовать данные федерального регистра сведений о населении для идентификации клиентов в Центральном каталоге кредитных историй.Кроме того, есть новость для тех, кто хранит накопления в золотых слитках 999-й пробы: с 1 мая их вывоз из страны ограничат. Теперь если речь идет об общем весе более 100 граммов, придется получить спецразрешение. Исключения: вывоз через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи в страны ЕАЭС.Дела судебныеС 10 мая обжаловать решения суда станет проще. Раньше решения мировых судей и апелляционные решения районных судов пересматривали кассационные суды общей юрисдикции. Теперь их будут пересматривать верховные суды республик, краевые и областные суды.Приставам запретят списывать компенсации инвалидам и ветеранам за приобретение технических средств реабилитации. Соответствующий федеральный закон вступает в силу с 6 мая. Также приставы не смогут взыскивать расходы на проезд к месту изготовления или получения средств реабилитации, на содержание собак-проводников.И другие изменения……для учеников автошкол: показатели эффективности автошкол можно будет увидеть в открытом доступе. Речь о результатах сдачи экзаменов и аварийности среди выпускников. Так будущим водителям будет проще выбрать автошколу.…для налогоплательщиков: долги физлиц по налогам, не превышающие 500 рублей, спишут. Речь о тех задолженностях, по которым органы ФНС не успели обратиться в суд до 1 ноября 2025 года или обратилась, но судебного решения на указанную дату еще не было.…для туристов: с 11 мая Россия и Саудовская Аравия отменяют визы для поездок до 90 дней в течение года. Для работы, учебы, постоянного проживания документ по-прежнему необходим.…для потребителей: белый шоколад, круассаны, пирожные и торты с 1 мая станут безопаснее, поскольку теперь подлежат обязательной маркировке. То же касается электроники, ламп и розеток. Кроме того, утверждены критерии качества и эффективности биологически активных добавок к пище (БАД). Среди требований — наличие свидетельства о госрегистрации, правильная маркировка, лабораторные подтверждения соответствия состава и показателей безопасности.…в честь майских: россиян ожидают дополнительные выходные. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. 8 мая – сокращенный предпраздничный день.

