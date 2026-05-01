https://crimea.ria.ru/20260501/belyy-dom-zayavil-ob-okonchanii-operatsii-v-irane---smi-1155687776.html
Белый дом считает войну в Иране завершенной - СМИ
Белый дом уведомил конгресс США, что считает операцию против Ирана завершенной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press. РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T21:52
сша
иран
обострение между ираном и сша
в мире
ближний восток
новости
белый дом
сми
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153612915_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3e8de07e72458233bf17cbba9f6431f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153612915_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_d063b3a69a82eb1da69a387d43f9cc2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
21:46 01.05.2026 (обновлено: 21:52 01.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Белый дом уведомил конгресс США, что считает операцию против Ирана завершенной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.
"Белый дом официально сообщил конгрессу, что считает войну с Ираном "завершенной", несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе", - говорится в публикации агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил
о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.
Иран отказался от второго раунда переговоров с США
. До этого Тегеран заявил
, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.
Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
