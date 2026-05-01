https://crimea.ria.ru/20260501/belyy-dom-zayavil-ob-okonchanii-operatsii-v-irane---smi-1155687776.html

Белый дом считает войну в Иране завершенной - СМИ

Белый дом считает войну в Иране завершенной - СМИ - РИА Новости Крым, 01.05.2026

Белый дом считает войну в Иране завершенной - СМИ

Белый дом уведомил конгресс США, что считает операцию против Ирана завершенной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T21:46

2026-05-01T21:46

2026-05-01T21:52

сша

иран

обострение между ираном и сша

в мире

ближний восток

новости

белый дом

сми

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153612915_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3e8de07e72458233bf17cbba9f6431f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Белый дом уведомил конгресс США, что считает операцию против Ирана завершенной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.

сша

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, иран, обострение между ираном и сша, в мире, ближний восток, новости, белый дом, сми