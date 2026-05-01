Армия России выбила ВСУ из Покаляного в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - Покаляное. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T12:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - Покаляное. Об этом сообщили в Минобороны. Накануне армия Россия освободила Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР. А днем ранее – два одноименных населенных пункта Новодмитровка в Сумской области и ДНР. До этого войска освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.Кроме того, на этой неделе российские силы взяли под контроль населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовку в ДНР.По данным Минобороны, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.

