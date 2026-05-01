17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 01.05.2026
17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Крыму спасли группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. Об этом сообщили в республиканском МЧС.На помощь к туристам выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".1 мая на Ай-Петри выпал снег. Как уточнили в крымском гидрометцентре, высота снежного покрова на плато достигла 12 сантиметров.В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму шестеро детей и 11 взрослых заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри

19:03 01.05.2026
 
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Крыму спасли группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

"Сегодня днем в районе газопровода на горе Ай-Петри из-за неблагоприятных погодных условий - тумана и снегопада - заблудились 17 человек, из них шесть несовершеннолетних", - рассказали спасатели.

На помощь к туристам выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Поиски туристов по плато заняли около двух часов. Никто из них в медпомощи не нуждался, спасатели доставили их в поселок Охотничье к личному транспорту", - уточнили в МЧС.
1 мая на Ай-Петри выпал снег. Как уточнили в крымском гидрометцентре, высота снежного покрова на плато достигла 12 сантиметров.
В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.
При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.
