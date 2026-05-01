https://crimea.ria.ru/20260501/17-turistov-zabludilis-v-tumane-i-snegopade-na-ay-petri-1155685524.html
17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 01.05.2026
17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
В Крыму спасли группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
2026-05-01T19:03
2026-05-01T19:03
2026-05-01T19:03
крым
ай-петри
горы
горы крыма
погода в крыму
крымская погода
происшествия
общество
мчс крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155685403_358:0:1498:641_1920x0_80_0_0_2fc85c023e29a6d2b0e300f9d500551a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Крыму спасли группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. Об этом сообщили в республиканском МЧС.На помощь к туристам выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".1 мая на Ай-Петри выпал снег. Как уточнили в крымском гидрометцентре, высота снежного покрова на плато достигла 12 сантиметров.В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.
крым
ай-петри
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155685403_500:0:1355:641_1920x0_80_0_0_c2ec185af2762a3f3d6371cf90432d72.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ай-петри, горы, горы крыма, погода в крыму, крымская погода, происшествия, общество, мчс крыма, дети, новости крыма
17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
В Крыму шестеро детей и 11 взрослых заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри