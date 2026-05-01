14 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 01.05.2026
14 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
2026-05-01T12:48
министерство обороны рф
новости сво
черное море
безэкипажные катера
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в течение недели отразили серию атак ВСУ в Черном море. Всего было уничтожено 14 безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.30 апреля военные Черноморского флота России уничтожили четыре украинских БЭКа в Черном море, а днем ранее - шесть. В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Было сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три БЭКа на большом расстоянии от берега. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

12:48 01.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в течение недели отразили серию атак ВСУ в Черном море. Всего было уничтожено 14 безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
30 апреля военные Черноморского флота России уничтожили четыре украинских БЭКа в Черном море, а днем ранее - шесть.
В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Было сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три БЭКа на большом расстоянии от берега. Пострадавших нет.
