14 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
Российские военные в течение недели отразили серию атак ВСУ в Черном море. Всего было уничтожено 14 безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.05.2026
2026-05-01T12:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в течение недели отразили серию атак ВСУ в Черном море. Всего было уничтожено 14 безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.30 апреля военные Черноморского флота России уничтожили четыре украинских БЭКа в Черном море, а днем ранее - шесть. В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Было сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три БЭКа на большом расстоянии от берега. Пострадавших нет.
