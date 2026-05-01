100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 01.05.2026
100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Новая атака на Крым, Кубань и другие регионы России отражена силами противовоздушной обороны в пятницу днем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.05.2026
атаки всу
атаки всу на крым
крым
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости сво
крым
азовское море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
смоленская область
тульская область
московская область
краснодарский край
Над Крымом и еще девятью регионами России уничтожили 100 беспилотников ВСУ

17:21 01.05.2026 (обновлено: 17:28 01.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым, Кубань и другие регионы России отражена силами противовоздушной обороны в пятницу днем. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидированы над Крымом и Азовским морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны также отражали атаки ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник.
По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.
Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке дрона детей
14 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
 
17:48ЧП с вертолетом в Коми – возбуждено дело о нарушении правил безопасности
17:21100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
17:13Единое пособие получают девять миллионов российских семей – Медведев
16:56Вертолет с вахтовиками упал на бок в Коми - ранены 10 человек
16:38Неизвестный открыл стрельбу в Киеве
16:13На Украине открыто готовят импичмент Зеленскому
15:51Сезон фонтанов стартует в Севастополе
15:33Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе
15:14Коломойский* получил новое обвинение по делу "ПриватБанка"
14:51Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
14:44Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"
14:38В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке дрона детей
14:22В Татарстане подросток задел удочкой контактные провода и погиб
14:09Пожар на промышленном предприятии Пермского края локализовали
13:56Жуткое ДТП на трассе в Керчь – погиб человек и двое пострадали
13:42Громадные потери ВСУ – Украина лишилась более 8 тысяч солдат за неделю
13:29В Севастополе снова остановили морской транспорт
13:15Раненных на границе Херсонской и Запорожской областей детей везут в Крым
13:01Трое детей ранены при атаке дрона на границе Херсонской и Запорожской областей
12:4814 безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
Лента новостейМолния