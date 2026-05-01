https://crimea.ria.ru/20260501/100-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1155683216.html

100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 01.05.2026

100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

Новая атака на Крым, Кубань и другие регионы России отражена силами противовоздушной обороны в пятницу днем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.05.2026

2026-05-01T17:21

2026-05-01T17:21

2026-05-01T17:28

атаки всу

атаки всу на крым

крым

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508724_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_8b3ac943932a49c825b4a7aec3441d9d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым, Кубань и другие регионы России отражена силами противовоздушной обороны в пятницу днем. Об этом сообщили в Минобороны."В период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.Вражеские дроны ликвидированы над Крымом и Азовским морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны также отражали атаки ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник.По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет - их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.

крым

азовское море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

смоленская область

тульская область

московская область

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма, азовское море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, смоленская область, тульская область, московская область, краснодарский край