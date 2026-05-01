https://crimea.ria.ru/20260501/1-maya-sobytiya-i-prazdniki_-1118232245.html

Какой сегодня праздник: 1 мая

В ночь на 1 мая 1945 года в Берлине завершился штурм Рейхстага. Еще в первый день последнего весеннего месяца во многих странах мира отмечают Международный день

праздники и памятные даты

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111482/47/1114824746_0:58:791:503_1920x0_80_0_0_f5362d640e5ad3b35116007eea10385c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В ночь на 1 мая 1945 года в Берлине завершился штурм Рейхстага. Еще в первый день последнего весеннего месяца во многих странах мира отмечают Международный день труда.Что празднуют в мире1 мая отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название Международный день солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. В России этот праздник отмечается как Праздник Весны и Труда.В Казахстане в этот день отмечают Праздник единства народа Казахстана, цель которого – укрепление стабильности и межэтнического согласия, демонстрация достижений казахстанской модели межкультурного диалога.Также 1 мая – День ландыша во Франции, День фонтанов в Узбекистане.Знаменательные событияВ 1753 году была опубликована работа Species plantarum (Виды растений) Карла Линнея, в которой содержалось описание всех растений, известных в то время. В связи с этим дата была принята за точку отсчета ботанической номенклатуры.В 1776 году философ и теолог Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество Иллюминатов, официальной целью которого было объявлено совершенствование и облагораживание человечества путем "строительства нового Иерусалима". Часто термин "иллюминаты" используется в конспирологических теориях, предполагающих существование некой тайной организации, негласно управляющей историческими процессами.В 1786 году в Вене прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Женитьба Фигаро".А в 1836 году в Александринском театра Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Николая Гоголя "Ревизор".В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории и черная однопенсовая. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, позже удостоенный рыцарского звания.В 1851 году в Лондоне в Хрустальном дворце прошло открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.В 1922 году была открыта первая международная воздушная линия в России Москва – Кенигсберг, которая через четыре года была продлена до Берлина.В ночь на 1 мая 1945 году в Берлине завершился длительный и кровопролитный штурм Рейхстага, который продолжался с утра 30 апреля. На крыше горящего Рейхстага было водружено красное знамя, символизирующее окончательное крушение нацизма. Его подняли и закрепили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Саянова. Именно оно стало Знаменем Победы.Кто родилсяВ 1672 году родился английский писатель, публицист, "отец" английской журналистики Джозеф Аддисон, который стоял у истоков английского Просвещения.В 1794 году родился астроном-любитель Федор Семенов, удостоенный позже золотой медали Русского географического общества за труд "таблицы показаний времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 года"В 1810 году родился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. Произведения гениального композитора и по сей день исполняются в лучших концертных залах по всему миру, а сам Шопен служит кумиром и объектом для подражания уже далеко не одному поколению музыкантов.В 1873 году родился композитор и педагог, народный артист СССР Константин Игумнов. При его участии происходила реформа музыкального образования; в частности, в Московской консерватории были созданы курсы эстетики, истории культуры, истории литературы.В 1895 году родился советский государственный и партийный деятель, глава НКВД Николай Ежов.В 1936 году родился народная артистка СССР Дильбар Абудурахманова – первая в Узбекистане женщина-дирижер.Также в этот день родились русский геолог, почвовед, минералог и кристаллограф Василий Докучаев, русский поэт и писатель, драматург, публицист Федор Сологуб, советский кинооператор и режиссер Александр Гинцбург, советский и российский режиссер и сценарист мультипликации, создавшая знаменитые мультфильмы "Бременские музыканты", "Как львенок и черепаха пели песню" и множества других Инесса Ковалевская, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Архипова, французская певица ZAZ, российская журналистка Елена Ханга, российская фигуристка, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

