Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T15:29
Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизацию на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине, сообщалось ранее
"Возвращено с подписью от президента Украины", – говорится в карточках к законам на сайте украинского парламента.
Законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней в Раду ранее внес сам зеленский. Документ поддержали 315 депутатов. Таким образом, военное положение на Украине продлевают уже 19-й раз.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
