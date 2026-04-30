Рейтинг@Mail.ru
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/zelenskiy-prodlil-voennoe-polozhenie-i-mobilizatsiyu-na-ukraine-1155657955.html
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 30.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_073c8d9d4b8c589aa21cebe175c3bc7b.jpg
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_176:0:1104:696_1920x0_80_0_0_d5647051c4efb77fd413f9ceadb93ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

15:29 30.04.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине, сообщалось ранее
"Возвращено с подписью от президента Украины", – говорится в карточках к законам на сайте украинского парламента.
Законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней в Раду ранее внес сам зеленский. Документ поддержали 315 депутатов. Таким образом, военное положение на Украине продлевают уже 19-й раз.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле оценили продление военного положения на Украине
Возглавить движение против режима Зеленского могут военные - мнение
В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
 
НовостиУкраинаМобилизация на УкраинеВоенное положение на УкраинеВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий
16:52Перемирие на День Победы – каким оно будет
16:36В Крыму ребенок получил травму на детской площадке – идет проверка
16:22В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей
16:07Сколько стоит шашлык в Крыму
15:50Мост на Сахалин нужно построить – Путин
15:29Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
15:22Кремль: реакции Киева на перемирие не нужно – это решение Путина
15:15Путин: сила России – в ее многообразии
15:02В Туапсе отменили массовые мероприятия
14:48В регионах изучают 76 языков народов России
14:41В Туапсе из-за ЧС на нефтебазе ввели ограничения на использование воды
14:36Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора
14:29Машина слетела в реку Кубань - погибли двое
14:28Ялта и Массандра остались без света
14:20Никогда такого не было: Бутягин рассказал о своем задержании в Польше
14:04В Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей
13:49В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет
13:42На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов
13:34Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году
Лента новостейМолния