Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T15:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине, сообщалось ранееЗаконопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней в Раду ранее внес сам зеленский. Документ поддержали 315 депутатов. Таким образом, военное положение на Украине продлевают уже 19-й раз.Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили продление военного положения на УкраинеВозглавить движение против режима Зеленского могут военные - мнениеВ Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации

