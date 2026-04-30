Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада
2026-04-30T11:23
Европа не хочет слышать Россию и желает ее кончины – Медведев
11:23 30.04.2026 (обновлено: 11:54 30.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Европа не хочет слышать Российскую Федерацию, не понимает Россию и желает ее кончины. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Еще совсем недавно, после конфликта на Кавказе вокруг Южной Осетии и Абхазии, я, будучи президентом, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами. И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное. Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать, и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства", – сказал Медведев.
Он подчеркнул, что конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер и этот вопрос является вопросом существования. Также Медведев отметил, что сейчас происходит милитаризация Европы, как и перед Второй Мировой войной, и указал, что стабильность и безопасность РФ зависит от достижения целей специальной военной операции.
"Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции", – сказал Медведев.
При этом он подчеркнул, что у России нет агрессивных замыслов в отношении Европы, а главная цель – заниматься только своей страной, ее успехом, развитием, помощью гражданам.
"Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу, ну, а победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", – заявил зампред Совбеза.
