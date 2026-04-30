Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада

2026-04-30T11:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Европа не хочет слышать Российскую Федерацию, не понимает Россию и желает ее кончины. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".Он подчеркнул, что конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер и этот вопрос является вопросом существования. Также Медведев отметил, что сейчас происходит милитаризация Европы, как и перед Второй Мировой войной, и указал, что стабильность и безопасность РФ зависит от достижения целей специальной военной операции.При этом он подчеркнул, что у России нет агрессивных замыслов в отношении Европы, а главная цель – заниматься только своей страной, ее успехом, развитием, помощью гражданам."Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу, ну, а победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", – заявил зампред Совбеза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала ЕвропаВас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕС"Они пытаются войну развязать, мы - ее не допустить": политолог о политиках Европы

