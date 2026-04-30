Рейтинг@Mail.ru
Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/zadachi-ostayutsya-prezhnimi---medvedev-o-konflikte-rossii-i-zapada-1155646303.html
Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада
2026-04-30T11:23
2026-04-30T11:54
дмитрий медведев
россия
политика
европа
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645584_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_16609602346d8e104d5456a152b2c0f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Европа не хочет слышать Российскую Федерацию, не понимает Россию и желает ее кончины. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".Он подчеркнул, что конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер и этот вопрос является вопросом существования. Также Медведев отметил, что сейчас происходит милитаризация Европы, как и перед Второй Мировой войной, и указал, что стабильность и безопасность РФ зависит от достижения целей специальной военной операции.При этом он подчеркнул, что у России нет агрессивных замыслов в отношении Европы, а главная цель – заниматься только своей страной, ее успехом, развитием, помощью гражданам."Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу, ну, а победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", – заявил зампред Совбеза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала ЕвропаВас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕС"Они пытаются войну развязать, мы - ее не допустить": политолог о политиках Европы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2775bf4aa2b44b259794e93b73e59f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
11:23 30.04.2026 (обновлено: 11:54 30.04.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Европа не хочет слышать Российскую Федерацию, не понимает Россию и желает ее кончины. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Еще совсем недавно, после конфликта на Кавказе вокруг Южной Осетии и Абхазии, я, будучи президентом, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами. И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное. Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать, и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства", – сказал Медведев.
Он подчеркнул, что конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер и этот вопрос является вопросом существования. Также Медведев отметил, что сейчас происходит милитаризация Европы, как и перед Второй Мировой войной, и указал, что стабильность и безопасность РФ зависит от достижения целей специальной военной операции.
"Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции", – сказал Медведев.
При этом он подчеркнул, что у России нет агрессивных замыслов в отношении Европы, а главная цель – заниматься только своей страной, ее успехом, развитием, помощью гражданам.
"Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу, ну, а победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", – заявил зампред Совбеза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дмитрий МедведевРоссияПолитикаЕвропаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
