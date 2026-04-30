Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T06:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Санкт-Петербурге обойдется в 4592 рубля, в Сочи – 3531, в Москве – 4532 рубля.По данным сервиса, средний чек в Ялте составит 4773 рубля за шесть ночей.Также отдыхать в мае россияне с детьми предпочитают в Казани, Краснодаре, Кисловодске, Калининграде, Анапе и Геленджике.Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Также в эти города предпочитают ехать с питомцами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздникиЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми

Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в мае с детьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте Санкт-Петербург, собравший 12% всех бронирований с детьми, на втором месте Сочи, на третьем – Москва (9% и 7% бронирований с детьми в мае соответственно)", – говорится в сообщении.

Стоимость суточного размещения в Санкт-Петербурге обойдется в 4592 рубля, в Сочи – 3531, в Москве – 4532 рубля.
По данным сервиса, средний чек в Ялте составит 4773 рубля за шесть ночей.
Также отдыхать в мае россияне с детьми предпочитают в Казани, Краснодаре, Кисловодске, Калининграде, Анапе и Геленджике.
Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Также в эти города предпочитают ехать с питомцами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-м
Цены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт
 
10:04Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
10:00В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
09:53Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
09:29Что происходит на Крымском мосту
09:17Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву
08:47Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди
08:26Директор рудника задержан после гибели 6 горняков под лавиной в Бурятии
08:22Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ
08:09Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
07:53189 беспилотников сбили над Россией за ночь
07:37Устроитель Сада: cалгирский мудрец Христиан Стевен
07:07В Крыму назвали роль крымских татар во внешней политике России
06:40Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
06:17Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
05:50Крымский мост закрыт – что известно
00:01Похолодание и дождь: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 апреля
23:07Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые за четыре года
22:42Атака на Севастополь с воздуха и моря и перемирие на Украине – главное за день
22:21Чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов
Лента новостейМолния