https://crimea.ria.ru/20260430/yalta-voshla-v-top-10-napravleniy-dlya-otdykha-v-mae-s-detmi-1155629467.html
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T06:40
2026-04-30T06:40
2026-04-30T06:40
ялта
отдых
отдых в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520663_0:197:722:603_1920x0_80_0_0_7d437152cf47aa7eb664400abc8b1f3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Санкт-Петербурге обойдется в 4592 рубля, в Сочи – 3531, в Москве – 4532 рубля.По данным сервиса, средний чек в Ялте составит 4773 рубля за шесть ночей.Также отдыхать в мае россияне с детьми предпочитают в Казани, Краснодаре, Кисловодске, Калининграде, Анапе и Геленджике.Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Также в эти города предпочитают ехать с питомцами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздникиЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520663_0:210:722:752_1920x0_80_0_0_04e1f572a51d4f8b3277485a8c7b68df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, отдых, отдых в крыму, крым, новости крыма
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в мае с детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Санкт-Петербург, собравший 12% всех бронирований с детьми, на втором месте Сочи, на третьем – Москва (9% и 7% бронирований с детьми в мае соответственно)", – говорится в сообщении.
Стоимость суточного размещения в Санкт-Петербурге обойдется в 4592 рубля, в Сочи – 3531, в Москве – 4532 рубля.
По данным сервиса, средний чек в Ялте составит 4773 рубля за шесть ночей.
Также отдыхать в мае россияне с детьми предпочитают в Казани, Краснодаре, Кисловодске, Калининграде, Анапе и Геленджике.
Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных
направлений для отдыха парами в апреле 2026 года. Также в эти города предпочитают
ехать с питомцами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: