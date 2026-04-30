Ядерный апокалипсис реально возможен – Медведев
Ядерный апокалипсис реально возможен, это вызывает сожаление. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T12:09
Еврочиновники бредят войной и ядерные силы США нацелены на РФ – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ядерный апокалипсис реально возможен, это вызывает сожаление. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен", – заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что еврочиновники бредят войной с РФ и проявляют упорство в своей русофобии, что в конечном счете является "очень опасной дорожкой". Степень взаимного недоверия между Россией и Европой, по его словам, останется колоссальной даже при завершении конфликта. При этом основным геополитическим соперником России зампред российского Совбеза назвал США.
"Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения", – отметил он.
Вместе с тем Медведев констатировал, что отношения Москвы с президентом США Дональдом Трампом сейчас носят прагматичный характер? и это хорошо.
Европа не хочет слышать Российскую Федерацию
, не понимают Россию и желает ее кончины, заявил ранее в четверг Медведев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
