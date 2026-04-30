Ядерный апокалипсис реально возможен – Медведев - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Ядерный апокалипсис реально возможен – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ядерный апокалипсис реально возможен, это вызывает сожаление. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен", – заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что еврочиновники бредят войной с РФ и проявляют упорство в своей русофобии, что в конечном счете является "очень опасной дорожкой". Степень взаимного недоверия между Россией и Европой, по его словам, останется колоссальной даже при завершении конфликта. При этом основным геополитическим соперником России зампред российского Совбеза назвал США.
"Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения", – отметил он.
Вместе с тем Медведев констатировал, что отношения Москвы с президентом США Дональдом Трампом сейчас носят прагматичный характер? и это хорошо.
Европа не хочет слышать Российскую Федерацию, не понимают Россию и желает ее кончины, заявил ранее в четверг Медведев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский провоцирует ядерную войну – МИД России
Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа
Вступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева
 
13:49В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет
13:42На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов
13:34Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году
13:27В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов
13:13В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина
13:03Новости СВО: текущая ситуация на линии соприкосновения
12:44Не только "Орешник": Медведев заявил о превосходстве оружия России
12:40Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов
12:36Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
12:30Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:22День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
12:15Армия России освободила Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР
12:11Крымский мост открыт спустя девять часов
12:09Ядерный апокалипсис реально возможен – Медведев
12:05Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
11:57Центр Симферополя обесточен
11:52Майские морозы надвигаются на Крым
11:35Что Зеленский ответил на предложение о перемирии на День Победы
11:29127 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
11:23Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада
Лента новостейМолния