Рейтинг@Mail.ru
Все задерживающиеся поезда в Крым прибыли на станции назначения - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/vse-poezda-v-krym-kotorye-zaderzhivalis-v-puti-pribyli-na-stantsii-naznacheniya-1155670027.html
Все задерживающиеся поезда в Крым прибыли на станции назначения
Все задерживающиеся поезда в Крым прибыли на станции назначения - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Все задерживающиеся поезда в Крым прибыли на станции назначения
Все поезда в Крым, которые задерживались в пути, прибыли на станции назначения. Об этом предупредили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T20:21
2026-04-30T20:28
крым
гранд сервис экспресс
новости крыма
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155642723_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5a0b56eefe1750f8222a2b8c9f72359a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, которые задерживались в пути, прибыли на станции назначения. Об этом предупредили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 20:00 МСК, в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют из Крыма:Поезд №174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 7 часов.Поезд №092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6 часов.Поезд №098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля, задерживается на 4 часа.Поезд №076/075 Симферополь – Омск, отправлением 30 апреля, задержка, задерживается на 4,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам.Ранее в четверг сообщалось, что транспортный переход через Керченский пролив был закрыт для проезда с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.После полудня в пути следования задерживались от 2,5 до 9 часов шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый ускоренный поезд "Таврия" встретили в СимферополеПоездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – РосжелдорВ Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155642723_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b955f2aaa59b85bb7749f232a4abd80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гранд сервис экспресс, новости крыма, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд)
Все задерживающиеся поезда в Крым прибыли на станции назначения

Все поезда в Крым, которые задерживались в пути, прибыли на станции назначения

20:21 30.04.2026 (обновлено: 20:28 30.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа железнодорожном вокзале в Симферополе
На железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, которые задерживались в пути, прибыли на станции назначения. Об этом предупредили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда в Крым, которые ранее следовали с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 30 апреля, прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении перевозчика.
По состоянию на 20:00 МСК, в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют из Крыма:
Поезд №174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 7 часов.
Поезд №092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6 часов.
Поезд №098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля, задерживается на 4 часа.
Поезд №076/075 Симферополь – Омск, отправлением 30 апреля, задержка, задерживается на 4,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам.
Ранее в четверг сообщалось, что транспортный переход через Керченский пролив был закрыт для проезда с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.
После полудня в пути следования задерживались от 2,5 до 9 часов шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрымская железная дорога (КЖД)Железные дороги КрымаЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
