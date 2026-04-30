Все задерживающиеся поезда в Крым прибыли на станции назначения

Все поезда в Крым, которые задерживались в пути, прибыли на станции назначения. Об этом предупредили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".

2026-04-30T20:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, которые задерживались в пути, прибыли на станции назначения. Об этом предупредили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 20:00 МСК, в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют из Крыма:Поезд №174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 7 часов.Поезд №092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6 часов.Поезд №098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля, задерживается на 4 часа.Поезд №076/075 Симферополь – Омск, отправлением 30 апреля, задержка, задерживается на 4,5 часа.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам.Ранее в четверг сообщалось, что транспортный переход через Керченский пролив был закрыт для проезда с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.После полудня в пути следования задерживались от 2,5 до 9 часов шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый ускоренный поезд "Таврия" встретили в СимферополеПоездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – РосжелдорВ Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка

крым, гранд сервис экспресс, новости крыма, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд)