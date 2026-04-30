Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
08:09 30.04.2026 (обновлено: 08:18 30.04.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и три состава из Крыма задерживаются в пути следования до 4,5 часов. Как пояснили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", это связано с временным ограничением движения по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля.
По данным на 8 утра, в пути в Крым задерживаются поезда:
- —№025/026 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл в Тамань; задержка 4,5 часа);
- —№092/091 Москва - Севастополь, отправлением 28 апреля (прибыл в Тамань; задержка 4 часа);
- —№173/174 Москва - Евпатория, отправлением 28 апреля (прибыл на ст. Вышестеблиевская; задержка 4,5 часа);
- —Поезд №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на ст Кр Стрела; задержка 2,5 часа);
- —Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 29 апреля (прибыл на ст Старотитаревская; задержка 2,5 часа).
Из Крыма:
- —Поезд №174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 3,5 часа);
- —Поезд 092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 3,5 часа);
- —Поезд 098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля (прибыл на ст. Багерово; задержка 0,5 часа).
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в пресс-службе.