Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и три состава из Крыма задерживаются в пути следования до 4,5 часов. Как пояснили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", это связано с временным ограничением движения по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля.
Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста

Восемь поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за закрытого Крымского моста

08:09 30.04.2026 (обновлено: 08:18 30.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и три состава из Крыма задерживаются в пути следования до 4,5 часов. Как пояснили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", это связано с временным ограничением движения по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля.
По данным на 8 утра, в пути в Крым задерживаются поезда:
  • №025/026 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл в Тамань; задержка 4,5 часа);
  • №092/091 Москва - Севастополь, отправлением 28 апреля (прибыл в Тамань; задержка 4 часа);
  • №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 28 апреля (прибыл на ст. Вышестеблиевская; задержка 4,5 часа);
  • Поезд №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на ст Кр Стрела; задержка 2,5 часа);
  • Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 29 апреля (прибыл на ст Старотитаревская; задержка 2,5 часа).
Из Крыма:
  • Поезд №174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 3,5 часа);
  • Поезд 092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 3,5 часа);
  • Поезд 098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля (прибыл на ст. Багерово; задержка 0,5 часа).
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в пресс-службе.
10:04Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
10:00В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
09:53Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
09:29Что происходит на Крымском мосту
09:17Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву
08:47Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди
08:26Директор рудника задержан после гибели 6 горняков под лавиной в Бурятии
08:22Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ
08:09Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
07:53189 беспилотников сбили над Россией за ночь
07:37Устроитель Сада: cалгирский мудрец Христиан Стевен
07:07В Крыму назвали роль крымских татар во внешней политике России
06:40Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
06:17Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
05:50Крымский мост закрыт – что известно
00:01Похолодание и дождь: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 апреля
23:07Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые за четыре года
22:42Атака на Севастополь с воздуха и моря и перемирие на Украине – главное за день
22:21Чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов
Лента новостейМолния