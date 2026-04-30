https://crimea.ria.ru/20260430/v-tuapse-rezervuary-npz-zaschityat-drenazhnoy-sistemoy-1155663851.html

В Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системой

В Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системой - РИА Новости Крым, 30.04.2026

В Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системой

В Туапсе обустроят дренажную систему и защитную обваловку резервуаров НПЗ, чтобы предотвратить дальнейший разлив нефтепродуктов в реку и море.

2026-04-30T18:31

2026-04-30T18:31

2026-04-30T18:31

туапсе

вениамин кондратьев

краснодарский край

новости

нпз

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137389927_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_3089dbfc093949b2f0137e3076f6bcc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе обустроят дренажную систему и защитную обваловку резервуаров НПЗ, чтобы предотвратить дальнейший разлив нефтепродуктов в реку и море. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на Оперативном штабе.Также было проведено заседание с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Обсуждалось состояние топливно-энергетического комплекса региона. Вопрос энергодефицита стоит достаточно остро. Однако благодаря поддержке правительства власти региона движутся к его решению, отметил Кондратьев.В четверг стало известно, что в Туапсе из-за ЧС на нефтебазе ввели ограничения на использование воды. Также отменили массовые мероприятия.Ранее в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. В регионе после случившегося ввели режим ЧС. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет.

туапсе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости, нпз