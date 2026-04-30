В Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системой

В Туапсе обустроят защиту НПЗ для предотвращения разлива нефтепродуктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе обустроят дренажную систему и защитную обваловку резервуаров НПЗ, чтобы предотвратить дальнейший разлив нефтепродуктов в реку и море. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на Оперативном штабе.
"Что касается первого вопроса. Пожар на НПЗ потушен. Специалисты приступили к обустройству дренажной системы и защитной обваловки резервуаров с целью недопущения дальнейшего разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы", – написал Кондратьев в своем канале МАКС.
Также было проведено заседание с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Обсуждалось состояние топливно-энергетического комплекса региона. Вопрос энергодефицита стоит достаточно остро. Однако благодаря поддержке правительства власти региона движутся к его решению, отметил Кондратьев.
"На майские праздники и летний сезон возрастает нагрузка на сети. Для того чтобы все проходило штатно, на Краснодарской ТЭЦ уже запустили обновленный энергоблок. Кроме того, планируем строительство в Динском районе ТЭС "Кубанская" мощностью 470 мегаватт. Также в край, по решению федерального министерства направят модульные накопители электроэнергии общей мощностью 250 мегаватт", – рассказал губернатор.
В четверг стало известно, что в Туапсе из-за ЧС на нефтебазе ввели ограничения на использование воды. Также отменили массовые мероприятия.
Ранее в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. В регионе после случившегося ввели режим ЧС. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет.