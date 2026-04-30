В Туапсе отменили массовые мероприятия

В Туапсе отменили массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 30.04.2026

В Туапсе отменили массовые мероприятия

В Туапсе в целях безопасности отменили все массовые мероприятия на период майских праздников. Об этом сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T15:02

2026-04-30T15:02

2026-04-30T15:02

туапсе

новости

краснодарский край

безопасность

майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе в целях безопасности отменили все массовые мероприятия на период майских праздников. Об этом сообщает местная администрация."С 1 по 11 мая в Туапсинском округе отменено проведение культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий (концертов, фестивалей, соревнований и т.д.) на открытом воздухе, а также в подведомственных учреждениях с количеством участников свыше 50 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что участвовать в памятных мероприятиях - возложении цветов, митингах памяти - у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, смогут также не более 50 человек. Участники должны быть старше 18 лет.Кроме того, аттракционы, расположенные на набережной Туапсе и в городском парке культуры и отдыха, работать на майские праздники не будут.В четверг в Туапсинском районе Краснодарского края ввели ограничения на использование сырой воды в условиях ЧС.Ранее в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. В регионе после случившегося ввели режим ЧС. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

туапсе

краснодарский край

туапсе, новости, краснодарский край, безопасность, майские праздники